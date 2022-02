„Probabil, Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România şi alege să facă circul ăsta mediatic. Eu i-aş întreba pe români dacă consideră că am făcut ceva. I-am făcut aşa… (n.red. – bate un coleg aflat lângă el pe umăr). Dacă în vreun fel asta este ultraj, înseamnă că am luat-o cu toţii razna în această ţară, nu numai noi”, a spus George Simion, aflat la Parlament.

Simion a susținut apoi că ministrul PNL al energiei a fost cel care l-a instigat să lovească și a postat pe grupul de presă AUR imagini video, din alt unghi, pentru a se justifica. „El spunea Hai, dă! Hai, dă! Și bine că nu am dat pentru că aș fi fost terminat ca figură politică. Cerea, nu știu ce preferințe are domnul ministru, dar așa cerea, să îl bat”, a precizat Simion.

Întrebat de jurnaliști dacă se teme după ce Parchetul a deschis dosar penal pe numele său, liderul AUR a răspuns că nu: „Cred că mi-au mai deschis vreo 10, sincer să vă zic. Nu mi se pare că ar trebui să mă îngrijoreze și nu mă îngrijorează”.

Afirmațiile sale vin în contextul în care Parchetul General a anunțat că a deschis dosar penal în cazul incidentului din Parlament, când ministrul energiei, Virgil Popescu, a fost agresat de George Simion în timp ce vorbea de la tribuna Camerei Deputaților.

Citeşte şi:

Deputatul PNL Gigel Știrbu, după scandalul dintre Simion și ministrul energiei: Parlamentarii cu ieșiri nervoase trebuie să fie controlați psihiatric

Ministrul Virgil Popescu cere conducerii Parlamentului să îi dea filmarea integrală a momentului când a fost agresat de Simion

Cătălin Drulă, primele declarații ca șef al USR: „Vom face opoziție pe bune. Coaliția contra firii are zilele numărate”

PARTENERI - GSP.RO Obscenitatea unui mare director. Ce le făcea angajatelor. Imaginile indecente care au stârnit indignare

Playtech.ro Robert Niță l-a umilit grobian pe Emil Rengle de la Survivor România. E neașteptată reacția lui: „Zic să își vadă de lungul nasului”

Observatornews.ro "Era îngerul meu". Logodnicul Paraschivei, românca din Italia care a murit carbonizată pe o autostradă, în lacrimi. Cei doi urmau să se căsătorească în martie

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2022. Capricornii sunt dispuși să facă eforturi mari pentru a ajunge la o înțelegere cu cei dragi

Știrileprotv.ro Momentul în care un polițist este bătut de un interlop în fața colegilor lui. VIDEO

Telekomsport Locotenent-colonel al Armatei Române, filmat fără să ştie într-o discuţie secretă! Adevărul despre situaţia tensionată: "Dacă nu vrea să ne ajute, să vedeţi probleme"

PUBLICITATE Tips and tricks pentru un stil de viață sănătos