De dimineață, Nicușor Dan a fost prezent la Romanian Business Leaders Summit 2025, la hotelul Mariott. Apoi s-a dus în Parlament, iar la sosire a fost întrebat de jurnaliști dacă a știut că va fi în același loc cu George Simion. „Eu am fost invitat la un eveniment care începe acum, la ora 16.00, am venit. Voi fi prezent. Am fost invitat, am venit. N-am pus nicio condiție”, a răspuns primarul general.

Apoi, Nicușor Dan a intrat în sală, s-a așezat pe scaun, dar nu a dat mâna cu George Simion și nici nu s-a uitat spre președintele AUR. Cei doi nu au avut niciun dialog la începutul Congresului BNS.

După aproximativ o oră și 20 de minute, Nicușor Dan a plecat din sală pentru că la ora 18.00 avea programată o conferință de presă la sediul de campanie, iar la plecare a dat mâna cu George Simion, dar la insistențele organizatorilor.

Aceasta a fost prima întâlnire dintre Simion și Dan după turul 1 al alegerilor prezidențiale. Pe 4 mai, candidatul AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu 40,96% dintre voturi, iar în turul 2, programat pe 18 mai, are șanse importante în fața lui Nicuşor Dan, care în primul tur a obţinut 20,99% din voturi.

Blocul Național Sindical, condus de Dumitru Costin, organizează pe 7 și 8 mai al 13-lea Congres, „un eveniment de amploare ce va reuni peste 500 de delegați și invitați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre, dar și ai instituțiilor și organizațiilor cu care BNS colaborează în calitate de partener social reprezentativ la nivel national și european”, potrivit anunțului confederației.

Evenimentul are loc la Palatul Parlamentului, în sala C.A. Rosetti, și marchează 34 de ani de activitate a BNS.

