Nicușor Dan l-a ignorat pe George Simion la începutul Congresului BNS

De dimineață, Nicușor Dan a fost prezent la Romanian Business Leaders Summit 2025, la hotelul Mariott. Apoi s-a dus în Parlament, iar la sosire a fost întrebat de jurnaliști dacă a știut că va fi în același loc cu George Simion. „Eu am fost invitat la un eveniment care începe acum, la ora 16.00, am venit. Voi fi prezent. Am fost invitat, am venit. N-am pus nicio condiție”, a răspuns primarul general.

Apoi, Nicușor Dan a intrat în sală, s-a așezat pe scaun, dar nu a dat mâna cu George Simion și nici nu s-a uitat spre președintele AUR. Cei doi nu au avut niciun dialog la începutul Congresului BNS.

În deschiderea Congresului, președintele BNS, Dumitru Costin, a vorbit despre crizele sociale, economice și politice care au cuprins România după ce premierul Marcel Ciolacu și-a dat demisia.

Apoi, au vorbit pe rând Simion și Dan.

George Simion: „A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesorii. A minţit”

Preşedintele AUR a lansat mai întâi acuzaţii la adresa guvernării. „Din oportunism politic, falia aceasta globalistă, progresistă, satanistă, care susţinea exact aceleaşi măsuri de bun simţ, toate guvernele ştiu ce trebuie făcut, dar nu pot face aceste guverne ceea ce trebuie pentru ţară, pentru că au pile, relaţii, secretare, amante, membri de partid, care trebuie să paraziteze administraţia locală şi centrală”, a declarat Simion.

Apoi l-a „înțepat” pe Nicușor Dan. „A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesori. A minţit. Nu este o problemă cu profesorii din această ţară. Nu este o problemă cu cadrele medicale din această ţară. Nu este o problemă cu poliţiştii, militarii, pompierii din această ţară şi, în general, cu corpurile profesionale. Nu este o problemă cu funcţionarii publici, oneşti muncitori din această ţară”, a afirmat George Simion.

Nicușor Dan a avertizat că dacă Simion iese președinte poate urma o „naționalizare”

Următorul a luat cuvântul primarul Capitalei, care l-a criticat pe Simion, care a spus că dacă iese președinte îl va aduce pe Călin Georgescu premier, chiar cu riscul instabilității.

„România nu-şi permite o aventură în momentul ăsta, România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de alegere anticipate, România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de Călin Georgescu prim-ministru, omul care vorbeşte de revendicări teritoriale în Ucraina”, a spus Nicușor Dan.

El a atras atenția că România nu îşi permite să aibă alegeri anticipate şi nici să îl aibă premier pe Călin Georgescu. „România nu-şi permite o aventură în momentul ăsta. România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de alegere anticipate. România nu-şi permite să vorbească în momentul ăsta de Călin Georgescu prim-ministru, omul care vorbeşte de revendicări teritoriale în Ucraina. România nu-şi permite în momentul ăsta să vorbească împotriva investitorilor străini, să spună că o să-i acceptăm numai proiectul pe care îi vrem noi. România nu-şi permite în momentul ăsta să vorbească de naţionalizare”, a avertizat edilul general.

Cei doi au dat mâna abia la final, la insistențele organizatorilor

După aproximativ o oră și 20 de minute, Nicușor Dan a plecat din sală pentru că la ora 18.00 avea programată o conferință de presă la sediul de campanie, iar la plecare a dat mâna cu George Simion, dar la insistențele organizatorilor.

Aceasta a fost prima întâlnire dintre Simion și Dan după turul 1 al alegerilor prezidențiale. Pe 4 mai, candidatul AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu 40,96% dintre voturi, iar în turul 2, programat pe 18 mai, are șanse importante în fața lui Nicuşor Dan, care în primul tur a obţinut 20,99% din voturi.

Blocul Național Sindical, condus de Dumitru Costin, organizează pe 7 și 8 mai al 13-lea Congres, „un eveniment de amploare ce va reuni peste 500 de delegați și invitați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre, dar și ai instituțiilor și organizațiilor cu care BNS colaborează în calitate de partener social reprezentativ la nivel national și european”, potrivit anunțului confederației.

Evenimentul are loc la Palatul Parlamentului, în sala C.A. Rosetti, și marchează 34 de ani de activitate a BNS.

