George Simion a pierdut procesul cu Anatol Șalaru

Procesul a fost deschis în 2023, după ce Anatol Șalaru a afirmat că George Simion s-ar fi întâlnit cu agenți ai FSB și cu persoane cunoscute drept apropiați ai Kremlinului.

Judecătoria Chișinău a respins cererea depusă de George Simion pentru apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, potrivit unei decizii anonimizate publicate pe portalul instanțelor din Republica Moldova.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile.

Într-o postare pe Facebook, Anatol Șalaru a reafirmat acuzațiile, susținând că autoritățile moldovene și ucrainene ar deține dovezi privind legăturile lui Simion cu agenți ruși.

„În urmă cu doi ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți. Am spus că George Simion a fost declarat „persona non grata” în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean. Atunci, am spus că SIS informase autoritățile moldovene că George Simion a avut la Cernăuți întâlniri și cu agenți ai Moscovei.”, a scris Anatol Șalaru pe Facebook.

Recomandări Părinţii lui Vlad Pascu, faţă în faţă cu părinţii lui Sebi Olariu, pentru prima oară. Ce s-a întâmplat în sala de judecată de la Curtea de Apel Constanţa

Anatol Șalaru despre George Simion: „lupul îmbrăcat în haine de oaie”

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova a susținut că afirmațiile sale au fost confirmate de „adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoleac, dar și de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorități.”

„George Simion a negat și m-a acționat în instanță. Azi am câștigat! Pentru mine, George Simion rămâne același trădător: lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova. I-a păcălit pe mulți. Chiar și pe mine, la un moment dat. Dar, întotdeauna, adevărul iese la iveală.”, a mai spus Șalaru.

Liderul AUR are interdicție de intrare în Republica Moldova și Ucraina până în 2028.

George Simion a respins anterior acuzațiile și a afirmat că este ținta unor atacuri politice motivate de campania electorală.

Recomandări Tarifele lui Trump amenință să arunce Rusia într-o criză economică profundă. Visul lui Putin se estompează rapid

Președintele AUR, George Simion, și-a depus candidatura la Alegerile prezidențiale din România pe 15 martie, la Biroul Electoral Central, declarând că a strâns peste 600.000 de semnături.

Istorii electorale În ce parlament medieval european votul unui singur membru putea bloca o decizie luată de majoritate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este singurul președinte din istoria SUA care a ajuns în funcția supremă fără să fi fost ales nici ca președinte, nici ca vicepreședinte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană a trecut de trei ori de la dictatură la democrație în secolul XX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce consta votul cenzitar în Europa secolelor XVIII-XIX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară parlamentarii nou aleși nu au putut ajunge în Parlament două săptămâni din cauza valurilor prea mari? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News