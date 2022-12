UPDATE ora 18.20: Simpatizanții AUR au scandat împotriva PSD și PNL. Cele două partide de guvernământ au fost acuzate că sunt „slugile OMV”. „OMV trebuie să plece, OMV trebuie să revină la români”, a spus George Simion la portavoce.

Totodată, printre cei contestați s-a numărat și ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, în contextul în care protestul AUR are loc la numai patru zile după scandalul de la Ministerul Energiei, când Virgil Popescu a amânat conferința din cauza prezenței lui George Simion, care a intrat cu forța și a vorbit de la pupitrul ministrului.

UPDATE ora 18.10: Jandarmii i-au lăsat pe simpatizanții AUR să meargă în fața sediului Ambasadei.

Membrii AUR cer demisia premierului Nicolae Ciucă și a președintelui Klaus Iohannis, considerați principalii responsabili de insuccesul intrării în Schengen.

„Nu au fost în stare să ne ducă în Schengen. România nu este condusă de la Palatul Victoria, România nu este condusă de la Palatul Cotroceni, România este condusă de aici, de la Ambasada Austriei”, a spus George Simion la portavoce.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Unde se ascunde ministrul Aurescu? Surse din MAE despre cum ne-a surprins Viena

UPDATE ora 17.55: Strada Dumbrava Roșie, unde este sediul Ambasadei Austriei, a fost blocată de forțele de ordine, ceea ce a stârnit nemulțumirea membrilor AUR, care nu pot ajunge în fața instituției.

Forțele de ordine și-au făcut apariția cu mai bine de două ore înaintea protestului anunțat pentru ora 18.00, iar AUR a transmis că scopul demersului „nu este să vă defrișăm pădurile”, nici devalizarea economiei Austriei, că „nu vă luăm gazul și petrolul pe nimic” și nici „nu vă acaparăm o treime din sectorul bancar”.

„Alianța pentru Unirea Românilor anunță organizarea unui protest public vineri, 9 decembrie, ora 18.00, în fața Ambasadei Austriei la București din București, strada Dumbrava Roșie, numărul 7. La acțiune vor participa liderul AUR, dl. George Simion, parlamentari, membri și simpatizanți ai partidului”, a informat partidul AUR joi seară, 8 decembrie, după ce România nu a fost acceptată în Schengen.

George Simion a precizat vineri, 9 decembrie, că protestul va fi unul „pașnic, dar ferm”, pentru că „această ambasadă cred că are o mai mare influenţă asupra decizilor din România decât o are palatul Victoria”.

„Diseară vom transmite un mesaj clar, hotărât, că nu suntem cetăţeni de mâna a doua a Europei, că românii au tot dreptul să beneficieze de apartenenţa la Uniunea Europeană, nu doar să fim folosiţi ca masă de consum, nu doar să vândă alţii produsele în magazinele care aparţin tot lor”, a mai spus George Simion la Antena 3.

Recomandări Cel mai longeviv director din istoria Operei Vieneze, românul Ioan Holender, articol în Libertatea cu un mesaj către cancelarul austriac: „Mă simt jenat, ba chiar rușinat”

Protestul AUR din fața Ambasadei Austriei vine la numai patru zile după scandalul de la Ministerul Energiei, când ministrul Virgil Popescu a amânat conferința din cauza prezenței lui George Simion, care a intrat cu forța și a vorbit de la pupitrul ministrului.

Protest simultan anunțat de Codrin Ștefănescu

Și Codrin Ștefănescu, președintele partidului Alianța Pentru Patrie, a anunțat că va participa la o acțiune de protest, tot la Ambasada Austriei din București, la aceeași oră cu George Simion.

„La ora 18.00 ne vedem în fața Ambasadei Austriei! La protest! Vom spune clar cum am fost tratați, ce bani câștigă anual firmele austriece din România, cum suntem exploatați cu cinism și ce “profituri” declară aceste companii in totală bătaie de joc! Rog membrii APP, susținătorii și românii curajoși și nervoși in urma acestei situații, să ne fie alături!”, a scris Ștefănescu pe Facebook.

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a respins joi, 8 decembrie, aderarea României și a Bulgariei la spaţiul Schengen. Dintre cele 27 de ţări membre UE, Austria şi Olanda au votat împotrivă. Votul împotrivă al Olandei a venit ca urmare a faptului că România și Bulgaria au fost „la pachet”. Mai precis, potrivit surselor Libertatea din Consiliul JAI, Olanda a explicat în minuta ședinței că este de acord cu intrarea României în Schengen, dar este împotriva intrării Bulgariei.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, foarte aspru cu statul nostru: „Oraș urât, am venit într-o țară săracă”. În ce oraș a locuit

Playtech.ro ȘOC! Șeful băncii austriece care deține BCR România, mesaj pentru politicienii români! Uluitor ce a spus

Viva.ro Veste șoc pentru fanii vedetei! Divorțează, după ce soțul ei a fost prins cu amanta, în public

Observatornews.ro Un clujean și-a retras toți banii de la BCR, "după umilirea României de Austria"

Știrileprotv.ro Reacția băncilor austriece, după ce Rareș Bogdan a cerut boicotarea afacerilor lor din România

FANATIK.RO Mircea Badea, boicot după ce Austria a votat împotriva intrării României în Schengen: „Pot să fiu rău”

Orangesport.ro Gigi Becali, explozie de nervi după ce Austria s-a opus intrării României în spaţiul Schenghen. Declaraţii extrem de dure

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2022. Scorpionii pot trăi un moment delicat sau astăzi să apară un nou episod dificil în viața lor

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic