Suspecta ar fi stropit cu vopsea pe icoana, care era expusă în principala catedrală a orașului, marți, într-un act de protest care a scos la iveală diviziunile profunde din Georgia cu privire la moștenirea fostului dictator sovietic în patria sa.

Alt-Info, mișcarea ultraconservatoare prorusă care a organizat protestul, a folosit o postare pe aplicația de mesagerie Telegram pentru a compara „profanarea” icoanei cu reprimarea religiei care a avut loc sub regimul lui Stalin.

„Ne exprimăm poziția față de evenimentele actuale și subliniem că gestul de a turna vopsea pe icoana din Biserica Patriarhală este un fel de raid asupra bisericii și repetă experiența trecutului bolșevic”, se arată în comunicat.

