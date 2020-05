De Cristian Burcioiu,

Diagnosticul “neuroblastom gradul IV la glanda suprarenală cu metastaze la plămâni, picioare și măduvă” i-a fost pus Georgianei pe când fetița avea doar 5 anișori. Transpirații abundente, vărsături și dureri osoase au fost simptomele care au dat alarma și au schimbat complet cursul vieții fetiței. Ședințele de chimioterapie pe care le-a făcut la Spitalul Sf. Maria din Iași au distrus celulele canceroase care se răspândiseră în trupul copilei, dar nu au reușit să “curețe” de cancer și glanda suprarenală. Cum medicii români au considerat că o intervenție chirurgicală este foarte riscantă, Alina și-a dus fetița în Turcia, la ”Memorial Hastanesi”, din Istanbul.

“Medicii la care am fost inițial au crezut că are pneumonie și au tratat-o ca atare. Abia după un timp au realizat ce are și fetița mea a făcut chimioterapie. Opt luni am stat cu ea internată la “Sf. Maria” din Iași. După curele de chimio, metastazele intraseră în remisiune. Doar tumora de la suprarenală nu putea fi învinsă. În România, nu au vrut să o opereze pentru că, mi-au spus, nu ar fi avut decât unu la sută șanse de supraviețuire. M-au trimis la un centru paliativ să o îngrijesc câte zile o mai duce… Am crezut că înnebunesc… Atunci am plecat cu ea în Turcia cu o ambulanță privată. Era într-o stare extrem de gravă”, povestește mama fetiței chinurile prin care a trecut Georgiana.