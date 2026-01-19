„Nu vom ceda șantajului. Europa va oferi un răspuns clar și unanim. Pregătim în prezent contramăsuri coordonate”, a declarat Lars Klingbeil într-o conferință de presă alături de omologul său francez Roland Lescure.

Lars Klingbeil a menționat înghețarea acordului comercial Statele Unite – Uniunea Europeană (UE), impunerea de taxe vamale asupra bunurilor importate din Statele Unite și „setul de instrumente” al UE pentru a răspunde „șantajului economic”.

Liderul de la Casa Albă amenință Europa cu un val de tarife, dacă nu îi dă Groenlanda

Vicecancelarul german a dat asigurări că țara sa nu se va lăsa intimidată de amenințările lui Donald Trump.

„Nu ne vom lăsa intimidați – nici de tarife, nici de cuvinte, nici de amenințări. Trebuie să fim clari în această privință, calmi, dar clari”, a spus Klingbeil.

„În prezent, ne coordonam foarte strâns cu partenerii noștri europeni. Și va exista un răspuns european la această amenințare și la anunțul de ieri. Aici tragem linia”, a insistat Lars Klingbeil.

Donald Trump a amenințat cu un val de tarife vamale împotiva aliaților europeni până când „Statele Unite vor fi lăsate să cumpere Groenlanda”.

Liderul republican de la Casa Albă a reiterat că prezența tot mai mare a Chinei și a Rusiei în Arctica face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate ale Statelor Unite.

Scott Bessent susține că Europa este „slabă”

Pe de altă parte, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a susținut că Statele Unite trebuie să obțină controlul asupra Groenlandei deoarece Europa este „slabă”, transmite Reuters.

„Suntem cea mai puternică țară din lume. Europenii proiectează slăbiciune. Statele Unite proiectează forță”, a afirmat Bessent în cadrul emisiunii Meet the Press de la NBC News.

Șeful Trezoreriei americane s-a declarat convins că liderii europeni vor sfârși în cele din urmă „să accepte” ideea controlului Statelor Unite asupra Groenlandei. „Cred că europenii vor înțelege că acest lucru este cel mai bun pentru Groenlanda, pentru Europa și pentru Statele Unite”, a subliniat el.

Scott Bessent a precizat că nu a discutat cu Donald Trump despre posibilitatea utilizării puterilor de urgență („emergency powers”) de către președintele american pentru a justifica recurgerea la forță pentru anexarea Groenlandei la Statele Unite.

Unii congresmeni vor să limiteze puterile lui Donald Trump

Un astfel de demers ar fi „ridicol”, pentru că nu există nicio situație de urgență în Groenlanda, a declarat senatorul republican Rand Paul, șeful Comisiei pentru Securitate Internă din Senatul SUA.

„Acum declarăm stări de urgență pentru a preveni situații de urgență?”, a reacționat Paul, un oponent de mult timp al intervențiilor militare americane în străinătate.

Potrivit senatorului democrat Tim Kaine, din Virginia, Comisia pentru Securitate Internă din Senatul SUA va propune o rezoluție care să limiteze capacitatea lui Donald Trump de a folosi forța sau o rezoluție care să conteste utilizarea tarifelor vamale.

Rand Paul nu este singurul congresmen republican care critică strategia președintelui american în privința Groenlandei. Mike Turner, un reprezentant republican din Ohio, a estimat că amenințarea cu tarife vamale ar putea pune în pericol relațiile Statelor Unite cu aliații lor din NATO.

În schimb, senatorul republican John Cornyn, din Texas, a calificat amenințarea lui Trump cu privire la tarife o tactică de negociere. „Uneori, el crede în ambiguitatea strategică și se exprimă într-un mod care atrage atenția, dar, în cele din urmă, cred că va exista o înțelegere”, a declarat Cornyn într-o intervenție la „Fox News Sunday”.

Donald Trump vrea Groenlanda pentru resursele sale minerale

Alți congresmeni, printre care senatorul democrat Chris Van Hollen și senatorul republican Ted Cruz au subliniat resursele naturale ale Groenlandei ca potențială motivație a lui Donald Trump pentru preluarea controlul asupra insulei.

Într-o emisiune difuzată de ABC News, Van Hollen l-a acuzat pe Trump de lipsă de onestitate în ceea ce privește importanța Groenlandei pentru securitatea națională a Statelor Unite, subliniind că președintele american este interesat doar de resursele naturale ale acestui teritoriu. „Președintele minte poporul american când susține că este vorba despre securitate”, a spus senatorul democrat de Maryland.

Invitat la emisiunea „Sunday Morning Futures” de la Fox News, Ted Cruz, senator de Texas, a subliniat importanța strategică a Groenlandei, dar mai ales „beneficiile economice uriașe” ale mineralelor neexploatate ale celei mai mari insule din lume. „Statele Unite au interes major să achiziționeze Groenlanda”, a conchis senatorul republican.

