Tensiune fără precedent pentru Alianța Atlantică

Dacă această amenințare la adresa aliaților NATO s-ar concretiza, ar crea o situație de tensiune fără precedent pentru Alianța Atlantică, țara fiind pilonul care recurge la sancțiuni pentru a pune mâna pe un teritoriu aparținând unuia dintre partenerii săi, stat suveran și democratic.

Donald Trump, furios că Danemarca și alți aliați europeni au dus trupe în Groenlanda

Într-un mesaj lung, președintele american și-a exprimat furia față de Danemarca și alți aliați europeni ai Statelor Unite care au desfășurat în ultimele zile trupe în acest imens teritoriu arctic.

„Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda s-au deplasat în Groenlanda cu un scop necunoscut”, a scris el pe rețeaua sa Truth Social. Și a acuzat: „aceste țări, care se angajează în acest joc foarte periculos, au asumat un risc inacceptabil”.

Donald Trump amenință cu noi taxe vamale țările europene care nu-i dau Groenlanda pe tavă

Această escaladare verbală este însoțită de amenințarea cu noi taxe vamale de până la 25% împotriva acestor opt națiuni, pentru ca „această situație potențial periculoasă să ia sfârșit”.

Aceste taxe vamale s-ar aplica „până la încheierea unui acord pentru vânzarea completă și integrală a Groenlandei”, a afirmat Donald Trump.

Motivele false invocate de Trump pentru obținerea Groenlandei

De la revenirea sa la putere, în urmă cu un an, republicanul menționează în mod regulat preluarea controlului asupra imensei insule arctice atașate Danemarcei, strategică, dar puțin populată. El a asigurat că o va cuceri „într-un fel sau altul”, pentru a contracara, potrivit lui, avansurile rusești și chinezești în Arctica.

„După secole, este timpul ca Danemarca să o cedeze – pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în acest sens”, a reafirmat sâmbătă președintele american.

Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei, afirmând: „Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini”. În realitate, Sirius Dog Sled Patrol este o unitate navală daneză de elită care efectuează recunoașteri pe distanțe lungi și susține suveranitatea daneză în regiunea aspră a Arcticii.

„Transportul în zonă se face fie pe mare, fie pe calea aerului. Nu există autostrăzi. Practic, nu poți folosi un vehicul sau un tanc pentru a ajunge acolo. De aceea au sănii trase de câini”, a explicat Steven Lamy, profesor de relații internaționale și expert în securitate arctică la Universitatea din California de Sud.

În aceeași zi, mii de manifestanți s-au adunat sâmbătă în Danemarca și Groenlanda pentru a denunța ambițiile teritoriale ale republicanului.

Cele patru scenarii posibile pentru Groenlanda

În timp ce presiunile lui Trump nu slăbesc, deși președintele american a evocat o „relație foarte bună cu Danemarca” după primirea delegației danezo-groenlandeze, ce scenarii sunt posibile de-acum încolo? Ziarul austriac Heute prevede patru situații pentru preluarea Groenlandei de către SUA.

Scenariul 1 – o intervenție militară americană

Donald Trump aduce în mod repetat în discuție această opțiune. Nu există nicio îndoială cu privire la capacitatea armatei americane de a cuceri rapid insula. SUA are deja o prezență militară, deși cu doar câțiva soldați, la baza aeriană Pituffik, pe coasta de nord-vest a Groenlandei.

Reuters a descoperit că se discută despre sume cuprinse între 10.000 și 100.000 de dolari per locuitor pentru a-i convinge să se alăture SUA. Groenlanda are o populație de 56.831 de locuitori, ceea ce ar însemna o „investiție” între aproape 570 de milioane – 5,7 miliarde de dolari. NBC News ridică suma până la 700 de miliarde de dolari.

Scenariul 2 – cumpărarea insulei

Donald Trump a vorbit uneori despre posibilitatea cumpărării insulei. El nu este primul președinte american care s-a gândit la un asemenea scenariu. După cel de-Al Doilea Război Mondial, de exemplu, Guvernul SUA a oferit Danemarcei aur în valoare de 100 de milioane de dolari. Propunerea a fost respinsă.

Scenariul 3 – referendum privind aderarea la SUA

Groenlanda este un teritoriu constitutiv autonom al Regatului Danemarcei, dar are dreptul de a-și declara independența printr-un referendum. Acesta ar putea fi un pas către aderarea voluntară a insulei la SUA. Senatorul republican american John Kennedy a speculat despre posibilitatea unui astfel de pas.

Scenariul 4 – consolidarea militară a Groenlandei și a Arcticii

Din 1951, un acord permite forțelor americane să utilizeze Groenlanda în scop militar dacă își asumă responsabilitatea pentru apărarea acesteia. De atunci, SUA au construit numeroase baze pe insulă, dar aproape toate acestea au fost închise. Tratatul permite însă SUA să își mărească prezența militară practic oricând.