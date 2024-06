Armata germană (Bundeswehr) are nevoie de cel puţin 75.000 de soldaţi suplimentari pentru a-şi îndeplini angajamentele faţă de NATO, care îşi adaptează planurile de apărare pentru a face faţă unei Rusii tot mai ostile.



La summitul NATO desfășurat în vara anului trecut la Vilnius, capitala Lituaniei, statele membre au aprobat primele planuri majore de apărare de la sfârşitul Războiului Rece. Aceste planuri detaliază cum ar răspunde Alianţa Nord-Atlantică în cazul unui atac rusesc împotriva unui stat membru.



Totuși, noile planuri presupun o schimbare fundamentală după ce, decenii la rând, NATO nu a avut nevoie de elaborarea unor astfel de planuri, statele membre angajându-şi în acest interval de timp trupele doar în războaie de relativ mică anvergură, precum cele din Afganistan şi Irak.



Planificatorii NATO şi cei ai statelor membre au lucrat serios la transpunerea acestor planuri în cerinţe concrete, identificând neajunsurile în privinţa trupelor, armelor şi altor echipamente necesare apărării în faţa unui atac rusesc, despre care ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a susţinut miercuri că ar putea avea loc în anul 2029, relatează publicația Der Spiegel, citată de agenția de presă Reuters, preluată de Agerpres.



Noile cerinţe NATO arată că Bundswehr are nevoie de circa 75.000 de soldaţi suplimentari pentru a acoperi efectivele noilor corpuri, divizii şi brigăzi aliate necesare implementării planurilor de apărare, notează publicația germană, care citează documente confidenţiale despre care nu oferă alte detalii.



Armata germană are în prezent aproximativ 180.000 de soldaţi, sub ţinta sa de 200.000, şi circa 80.000 de angajaţi civili. Germania a renunţat în anul 2011 la serviciul militar obligatoriu, dar ministrul Boris Pistorius a promis că va prezenta curând propuneri în vederea unei posibile reintroduceri a acestuia sub o anumită formă.

Urmărește-ne pe Google News