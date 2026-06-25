Planul Berlinului pentru extinderea Bundeswehr

Conform datelor oficiale transmise de Ministerul Apărării, Germania a primit aproximativ 38.500 de cereri pentru toate carierele militare de la începutul anului și până în prezent. Cifra reprezintă o creștere masivă de 24% față de aceeași perioadă a anului 2025.

De asemenea, înrolările efective au înregistrat un avans de 13%, ajungând la aproximativ 11.000 de noi soldați. Această dinamică pozitivă este esențială pentru planurile ambițioase de reînarmare și expansiune ale Berlinului.

Germania își propune să crească numărul forțelor sale armate active la 260.000 de soldați, de la puțin peste 180.000 în prezent, și să construiască o forță de rezervă de 200.000 de soldați.

Cum funcționează noul sistem

Pilonul central al noului program constă în evaluarea directă a populației tinere. Autoritățile au început trimiterea în masă a unor chestionare speciale către persoanele care se apropie de vârsta de 18 ani, cu scopul de a le evalua disponibilitatea și aptitudinile pentru o potențială înrolare.

Procedura conține însă o distincție constituțională importantă între sexe. Dacă bărbații sunt obligați prin constituție să completeze și să returneze chestionarul primit, femeile pot participa doar pe bază de voluntariat.

Până la data de 18 iunie, Ministerul Apărării a trimis aproximativ 298.000 de chestionare. Statisticile arată că mai mult de unul din cinci respondenți de sex masculin și-a exprimat interesul direct pentru serviciul militar, iar 530 de tineri au fost deja selectați și repartizați pentru a începe instrucția în cursul anului 2026.

O soluție de mijloc

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în anul 2011, o decizie criticată ulterior de mulți analiști politici în noul context geopolitic. Deși s-a speculat intens pe seama reintroducerii armatei obligatorii, guvernul federal a ales o cale de mijloc.

Noul sistem implementat în 2026 rămâne strict pe bază de voluntariat, însă vine la pachet cu o serie de stimulente financiare, educaționale și profesionale extrem de atractive pentru tineri.

Succesul inițial al programului demonstrează că Bundeswehr reușește să își recâștige atractivitatea pe piața muncii, oferind o opțiune de carieră stabilă într-o perioadă de incertitudine globală.