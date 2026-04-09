„După o lungă tăcere, din motive grave în opinia noastră, guvernul german reia negocierile cu Teheranul”, a anunţat Friedrich Merz într-o conferință de presă, cu două zile înainte de întâlnirea programată între emisari americani și emisari iranieni la Islamabad, capitala Pakistanului.

„Noi facem acest lucru în consultare cu Statele Unite şi partenerii noştri europeni”, a subliniat cancelarul german, citat de AFP.

Merz a avertizat totodată că „procesul de pace” în curs din Orientul Mijlociu poate eşua din cauza ofensivei israeliene în Liban și a cerut Israelului să renunțe la bombardamente.

Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că a ordonat cabinetului său să lanseze „negocieri directe” cu guvernul libanez în vederea dezarmării mișcării șiite proiraniene Hezbollah, ținta bombardamentelor efectuat de Forțele de Apărare ale Israelului.

Pe de altă parte, Friedrich Merz a admis că ofensiva americano-israeliană împotriva regimului din Iran a devenit un „test de rezistență” pentru relațiile transatlantice, în contextul nemulțumirilor exprimate de liderul de la Casa Albă Donald Trump cu privire la presupusa lipsă de sprijin din partea aliaților europeni și amenințărilor sale de a retrage SUA din NATO. Cancelarul german a dat asigurări că va face personal tot posibilul pentru păstrarea acestei relații.

„Ne dorim ca acest război, care s-a transformat într-un test de rezistență transatlantic, să nu tensioneze și mai mult relațiile dintre SUA și partenerii europeni din NATO. Nu vrem – eu nu vreau – o divizare a NATO. NATO este un garant al securității noastre, în special în Europa, și trebuie să nu ne lăsăm dominați de emoții”, a afirmat șeful guvernului german, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Friedrich Merz a vorbit miercuri la telefon cu Donald Trump, inclusiv despre „viitorul NATO”. Cei doi lideri de stat au convenit să discute această chestiune înainte de summitul NATO de la Ankara, programat pe 7 și 8 iulie. Cu toate acestea, Merz a dat asigurări că Trump nu i-a menționat nimic despre vreo „retragere” din NATO.

„Intenția mea fermă este să fac tot posibilul pentru a menține protecția oferită de NATO, inclusiv de SUA, pentru Europa. În prezent, această alianță nu poate fi înlocuită cu nimic. De aceea, am un interes deosebit în păstrarea ei și în dezvoltarea acesteia în continuare împreună cu președintele american”, a subliniat cancelarul german.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE