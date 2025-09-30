„Nu se mai poate continua așa! Trebuie să punem capăt abuzurilor cu asistența socială”, a spus el într-un interviu pentru Bild.

Mayer propune un „mini-sprijin”, un ajutor minim, pentru cetățenii UE: „Străinii din UE care doresc să primească beneficii sociale în țara noastră vor avea voie, în viitor, să primească beneficii doar la nivelul țării lor de origine. Acest lucru va opri imigrația în sistemele noastre sociale.”

El a explicat că astfel bandele criminale, care au dezvoltat „adevărate modele de afaceri” din exploatarea ajutoarelor sociale, își vor pierde baza de venit.

Propunerea lui Mayer a fost susținută de Manfred Pentz, ministrul din Hessa pentru Afaceri Federale și Europene.

„Dacă cetățenii UE își fac un model de afaceri din exploatarea statului social german, atunci aceasta este o evoluție nedorită care trebuie oprită rapid.”

La rândul său, Nathanael Liminski, ministru în Renania de Nord-Westfalia, a avertizat că: „Mașinațiunile acestor bande subminează încrederea în capacitatea statului de a acționa. Bulgarii și românii, care sunt ademenți în Germania cu promisiuni false și exploatați fără rușine, suferă și ei din cauza acestora.”

Primarul SPD din Duisburg, Sören Link, a declarat: „Sunt pentru justiție socială. Nu vreau să fiu păcălit și păcălit. Dar exact asta se întâmplă.”

Deși Germania beneficiază de imigrația lucrătorilor calificați din Europa de Sud-Est, zona Ruhr se confruntă cu dificultăți specifice. În Duisburg, doar 17% dintre cei aproximativ 26.000 de români și bulgari au locuri de muncă cu forme legale, iar în Gelsenkirchen, procentul scade la 13% din 12.000 de imigranți.

Primarul din Duisburg a solicitat anterior măsuri stricte: „Oricine intră în Germania în cadrul liberei circulații a lucrătorilor trebuie să își câștige existența pentru sine și familia sa – altfel trebuie să părăsească țara”.

Bande organizate înregistrează firme fictive și declară copii inexistenți pentru a frauda statul, transmite Bild, care a investigat cele mai grave cazuri din toată Germania.

