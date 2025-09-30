Companii fictive, copii inexistenți

Fraudarea sistemului de asistență socială devine o problemă tot mai gravă în Germania. Tot mai multe persoane obțin ilegal ajutoare sociale prin diverse metode înșelătoare.

În timp ce majoritatea beneficiarilor primesc ajutoare pe bună dreptate, există și grupuri organizate din Europa de Est, inclusiv din România și din Bulgaria, care fraudează sistemul. Acestea folosesc companii fictive sau declară copii inexistenți pentru a obține ilegal bani de la stat.

Printre metodele folosite de infractori se numără:

Înființarea de firme fictive pentru a solicita ajutoare;

Declararea falsă a unor copii pentru a primi alocații;

Folosirea de identități multiple pentru a obține mai multe beneficii.

„Colibe” mizere și dărăpănate

În Chemnitz-Sonnenberg, un proprietar fără scrupule profită de mizerie: găzduiește familii numeroase, în mare parte rome, în „colibe” mizere și dărăpănate. El încasează chiria de la autorități. În timp ce locuitorii „trăiesc” în mizerie, el profită de sistemul de asistență socială.

Consilierul local SPD, Jürgen Renz, îl numește un model de afaceri perfid, care alimentează și mai mult degradarea și criminalitatea în cartier: „O promovare deliberată a unor societăți paralele”. Renz și alți consilieri locali încearcă să oprească acest lucru de mai bine de un an, fără succes. Mizeria se extinde chiar și la alte clădiri.

Bani spălați prin frizerii și „trucul facturilor”

În Hildesheim (Saxonia Inferioară), frizerii apar ca ciupercile. Membrul Bundestagului SPD și fostul ministru al Muncii, Hubertus Heil, a comentat: „Există structuri criminale în această țară. Trăiesc acest lucru în orașul meu mic, unde există acum și crimă organizată. O voi spune destul de deschis, se numește crimă de clan și aceea în care banii sunt spălați prin frizerii”.

În Bavaria, 200 de ofițeri vamali au percheziționat aproape 20 de proprietăți în această vară: fraudă la asigurările sociale în industria securității. Escrocheria se numește „Trucul facturilor” și înseamnă că infractorii jonglează cu facturi false pentru servicii neprestate niciodată.

Ministrul Afacerilor Sociale din Bavaria, Ulrike Scharf CSU): „Frauda și criminalitatea organizată din statul nostru social sunt un scandal. Reforma asistenței sociale trebuie să pună capăt acestui lucru. Altfel, încrederea în statul nostru social se va pierde”.

Au turnat în secret ulei în lichidul de răcire

În Hesse, un clan a înșelat dealerii de mașini second-hand și apoi statul cu „trucul uleiului de răcire”. 11 membri (cu vârste cuprinse între 21 și 30 de ani, de diferite naționalități, inclusiv români) au turnat în secret ulei în lichidul de răcire al mașinilor second-hand pe care le ofereau, simulând astfel o defecțiune a motorului. Apoi au cumpărat mașinile de la victime la prețuri ridicol de mici. Pagube: zeci de mii de euro!

Cea mai frecventă schemă de fraudă: „escrocheria corporativă”. Fraude în valoare de 180.000 de euro la asigurările sociale au rezultat din informații false furnizate de membrii familiei angajați. Acest lucru a dus la razii recente efectuate de 160 de ofițeri de poliție la opt proprietăți din Frankfurt pe Main.

Ministrul de Interne din Hesse, Roman Poseck (CDU): „Aceste infracțiuni sunt antisociale. Sunt îndreptate împotriva noastră, a tuturor, și reprezintă o nedreptate gravă. Mai ales când sunt comise de clanuri. Statul de drept trebuie să fie aplicat pe deplin aici. În opinia mea, aceasta include pedepse lungi și deportări consecvente”.

Oricine a venit la noi și vede statul social ca pe un magazin cu autoservire nu are ce căuta aici.

