Primele momente ale întâlnirii

Întâlnirea a început cu un gest puternic din partea lui Trump. Experții au remarcat că acesta și-a ridicat pumnul la sosirea lui Zelenski la Casa Albă. Traci Brown, autoare și expertă în limbajul corpului, a interpretat acest gest ca pe o încercare a lui Trump de a prelua controlul situației.

„Totul începe cu gestul de putere al lui Trump”, a declarat Brown. „El intenționează să dețină controlul total. Este foarte cordial cu Zelenski, îi complimentează costumul, dar își apropie mâinile prea mult de spațiul personal al lui Zelenski, cu palma aproape sub bărbie. Acesta este un semn de control.” 

Patti Wood, o altă expertă în limbajul corpului, a descris gestul pumnului ridicat ca pe o „mișcare simbolică de lovire”. Ea a explicat că acest gest sugerează că Trump se simte pregătit pentru o confruntare.

Gesturi de dominanță

Pe parcursul întâlnirii, Trump a făcut mai multe gesturi interpretate de experți ca încercări de a-și afirma dominanța. Unul dintre cele mai evidente a fost modul în care l-a tras pe Zelenski spre el.

Brown a explicat: „Este o demonstrație inconștientă că Trump poate să-l miște. Zelenski se clatină, dar nu-și mișcă picioarele, preferând să-și păstreze independența.” 

Denise M. Dudley, psiholog și autor, a considerat că unele dintre gesturile lui Trump au fost condescendente. „Trump îl tratează cu brutalitate pe președintele unei țări. L-a prins și face aceste gesturi care îl minimalizează pe Zelenski”, a declarat ea.

Reacția lui Zelenski

În ciuda gesturilor dominante ale lui Trump, Zelenski a reușit să-și mențină calmul și demnitatea. Karen Donaldson, expertă în comunicare și limbaj corporal, a observat că președintele ucrainean a făcut propriile gesturi subtile de asertivitate.

„Am văzut că președintele Zelenski și-a pus mâna peste mâna președintelui Trump în ultima parte a strângerii de mână”, a spus Donaldson. „Este o normă culturală? Nu. Când cineva își pune mâna peste mâna altcuiva în timpul unei strângeri de mână, este un mod subtil de a exercita dominanța asupra celeilalte persoane.” 

Wood a remarcat, de asemenea, că Zelenski a rezistat încercărilor lui Trump de a-l trage spre el în timpul strângerilor de mână. „Zelenski și-a luat brațul și mâna stângă și a adoptat ceea ce se numește o poziție de sus în jos, în care ține mâna lui Trump în jos, ca și cum ar spune: Nu, voi lupta cu tine. Nu o să mă tragi și să crezi că ai câștigat'”, a explicat ea.

Momentul costumului

Un moment interesant al întâlnirii a fost când s-a discutat despre costumul lui Zelenski. Brian Glenn, de la publicația de dreapta Real America’s Voice, i-a spus președintelui ucrainean: „Arăți fabulos în costumul acela”. Trump a fost de acord cu această remarcă.

Brown a interpretat acest moment astfel: „Trump îl atinge pe Zelenski când se referă la costum. Este o modalitate de a crea o legătură și, în același timp, pare că îl prezintă pe Zelenski cu mândrie, dar îl și minimalizează puțin prin tonul pe care îl folosește când spune: Am spus același lucru.”

Patti Wood, expertă în limbajul corpului, a adăugat: „Modul în care Trump își ridică brațul și îl pune pe umărul, spatele și gâtul lui Zelenski și îl trage spre el este ca și cum un tată i-ar spune unui copil: Poartă-te frumos”.

Dudley a observat că acest moment a fost unul dintre puținele în care Trump a părut să râdă sincer. „Cred că a râs cu adevărat la un comentariu despre costum. În general, Trump nu este cineva care râde sincer – de obicei, este concentrat exclusiv pe spectacolul Trump. Dar aici, cu Zelenski, a râs cu adevărat. Cred că este interesant.” 

