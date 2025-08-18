Sursă video: X/ OSINTdefender
În timpul întrevederii de astăzi, 18 august 2025, liderul de la Kiev a optat pentru o jachetă neagră, descrisă anterior ca fiind „în stil costum”, și o cămașă neagră. Alegerea a fost remarcată și de un jurnalist american, care în februarie l-a criticat pentru stilul vestimentar, conform Independent.
Brian Glenn i-a spus acum: „În primul rând, domnule președinte Zelensky, arătați fabulos în costumul acesta. Arătați foarte bine”.
„Am spus același lucru”, a intervenit Trump.
Donald Trump i-a spus lui Volodimir Zelenski: „Este cel care te-a atacat”. Ulterior, Zelenski a răspuns cu un zâmbet: „Îmi amintesc”.
Apoi, adresându-se lui Glenn, a adăugat: „Tu porți același costum. Eu m-am schimbat, tu nu”. Declarația a stârnit râsete în sală, inclusiv din partea lui Trump.
Jacheta neagră purtată de Zelenski fusese deja văzută la summitul NATO din iunie, în Olanda.
Casa Albă a întrebat oficialii ucraineni dacă Volodimir Zelenski va purta costum la întâlnirea cu președintele Donald Trump.
Ținuta liderului ucrainean a stârnit controverse în februarie, la întâlnirea precedentă cu Trump, considerată un fiasco diplomatic. Atunci, cel de-al 47-lea președinte al SUA a ironizat uniforma militară a lui Zelenski, remarcând sarcastic că este „foarte elegant astăzi”.
Volodimir Zelenski se află luni la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce Trump l-a somat să accepte concesii în urma summitului din Alaska.
