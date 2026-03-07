Printre alte motive, medicul Gheorghe Borcean a primit câștig de cauză pentru că legea îi permite ca, din postura de membru onorific al Academiei de Științe Medicale, să lucreze după vârsta de 70 de ani, dacă starea de sănătate este satisfăcătoare, fără să mai fie nevoie de acordul angajatorului.

Cum a început disputa dintre medic și conducerea spitalului

Angajat al Spitalului Municipal Caransebeș începând cu anul 1984, medicul chirurg Gheorghe Borcean s-a pensionat în 2018, la vârsta de 65 de ani. La cererea doctorului, conducerea unității medicale i-a prelungit contractul de muncă cu cinci ani, permițându-i să lucreze până la 70 de ani.

Înainte de a împlini vârsta de 70 de ani, medicul a cerut să continue, iar contractul de muncă i-a fost prelungit cu încă un an, până la 30 august 2024, dată la care urma să împlinească 71 de ani. În 21 iunie 2024, chirurgul a cerut din nou prelungirea contractului pentru încă un an.

Fiindcă solicitarea n-a primit răspuns, în 5 august 2024 (cu mai puțin de o lună înainte de a-i expira contractul), medicul a transmis conducerii spitalului o nouă cerere. De această dată, medicului i-a fost respinsă prelungirea cu justificarea că solicitările „se depun la angajator în luna decembrie a fiecărui an”. Astfel, managerul unității medicale a emis, în 28 august 2024, decizia de încetare a contractului individual de muncă începând cu data de 31 august 2024.

Reangajat și dat afară după o lună

Trimis acasă de conducerea spitalului, medicul pensionar a deschis două procese. Unul de fond, prin care a cerut anularea deciziei de încetare a contractului de muncă, și unul pe calea ordonanței președințiale, în care a solicitat să fie reangajat până la pronunțarea definitivă a instanței. Prima care s-a judecat, în regim de urgență, a fost ordonanța președințială.

Tribunalul Caraș-Severin a obligat spitalul să îl reangajeze pe medic până la pronunțarea sentinței finale, iar unitatea medicală s-a conformat și l-a reangajat, începând cu data de 7 octombrie 2024.

Pentru că hotărârea Tribunalului Caraș-Severin nu era definitivă, a fost atacată cu apel, la Curtea de Apel Timișoara. Judecătorii de acolo au admis cererea spitalului, care, în data de 12 noiembrie 2024, i-a reziliat din nou contractul de muncă doctorului Borcean.

Spitalul, obligat să îl reangajeze pe medic și să îi achite salariile restante

Medicul a contestat și noua decizie de încetare a contractului de muncă, iar în decembrie 2025 Curtea de Apel Timișoara a tranșat cazul în mod definitiv. Astfel, Curtea de Apel Timișoara a decis ca medicului chirurg să îi fie plătite salariile pentru perioada în care nu a fost lăsat să lucreze, iar spitalul a fost obligat să îi încheie un nou contract de un an, pentru perioada august 2025 – august 2026.

Astfel, recent, medicul chirurg Gheorghe Borcean, ajuns la 72 de ani, s-a întors la serviciu. Noul contract de muncă e valabil până la finalul lunii august 2026, când doctorul împlinește 73 de ani. La finalul anului trecut, chirurgul a cerut să îi fie prelungit contractul până în decembrie 2026, când intenționează să ceară o prelungire până în decembrie 2027.

Medicul Gheorghe Borcean va putea lucra până la împlinirea vârstei de 73 de ani.

De ce a primit medicul câștig de cauză

Judecătorii care i-au dat dreptate medicului pensionar și-au motivat hotărârea arătând că decizia de încetare a raporturilor de muncă s-a făcut în baza articolului din Codul Muncii care prevede că acel contract de muncă este nul, ceea ce nu era cazul aici, contractul de muncă al doctorului, încheiat în 1984, fiind valabil.

Pe de altă parte, instanța a stabilit că medicul nu putea fi obligat să facă cererea de prelungire în decembrie dacă îi expira contractul în august, luna decembrie fiind doar recomandată.

În decizia judecătorilor a cântărit și faptul că, din anul 2022, medicul Gheorghe Borcean este membru de onoare al Academiei de Științe Medicale. Conform legii, acest statut îi dă posibilitatea medicului, dacă starea de sănătate îi permite, să continue să lucreze și după împlinirea vârstei de 70 de ani, cu prelungirea anuală a contractului, fără a depinde de acordul spitalului.

De altfel, Academia de Științe Medicale a intervenit în proces arătând că, fiind membru al Academiei de Ştiinţe Medicale și depunând atât cererea de manifestare a voinţei de a fi menţinut în activitate, cât şi documentele medicale care atestau starea de sănătate aptă pentru exercitarea profesiei de medic, doctorul Borcean „are un drept legal de a fi menţinut în activitate şi de a continua raporturile de muncă pe care le avea cu angajatorul Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeș”.

Spitalul, despre medicul Borcean, la 67 de ani

Într-o postare de pe pagina de Facebook a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș din anul 2020, chirurgul Gheorghe Borcean, care a fost și director al unității medicale, este prezentat ca o somitate locală cu o amplă activitate în domeniul medical.

„A numit şi a realizat înființarea uneia dintre primele 5 unități de primiri urgențe din țară, nominalizând spitalul din Caransebeş ca fiind unul dintre cele 5 Spitale Municipale de Urgență din țară. A introdus SMUC în primul program de finanțare împreună cu doar alte 10 spitale, sistem care este acum general în România”, se arată în postarea de pe pagina unității medicale.

În același „laudation” se mai subliniază că „toate aceste activităţi nu l-au făcut niciodată să renunțe la a practica chirurgia la SMUC. A operat cu plăcere toate cazurile care i-au fost adresate”.

„A mărturisit adesea că frumuseţea meseriei sale este asemănătoare artei, iar medicul chirurg în timpul actului său profesional nu doar execută gesturi tehnice, ci se exprimă pe sine la fel ca orice artist. De când se ştie nu a făcut niciodată mai puțin de 5 gărzi pe lună, adesea chiar 8, ceea ce înseamnă că în cei 42 de ani de muncă a acumulat peste 3.000 de zile şi nopţi de gardă în folosul oamenilor, al cetățenilor din Caransebeş şi din zonă”, se mai arată postarea din pandemia COVID-19, realizată în preajma zilei în care doctorul Borcean împlinea 67 de ani.

Potrivit aceluiași mesaj, chirurgul Borcean a realizat „10.000 de intervenţii chirurgicale ca şi mâna întâi, fără a le mai socoti pe acelea la care doar a ajutat, fără a socoti consulturile, miile de intervenţii şi celelalte activități specifice medicale”.

Președintele Colegiului Medicilor la Colectiv

Gheorghe Borcean a fost director al Spitalului Municipal din Caransebeș timp de 17 ani, între 1989 și 2006. La sfârșitul anilor ‘90 a ajuns și la șefia Colegiului Medicilor din România (CMR), unde a ocupat funcția de președinte în două perioade: 1998-2015 și 2020-2024. În aprilie 2015 a preluat interimar șefia CMR, după demisia lui Vasile Astărăstoae. A fost ales președinte în martie 2016 și a finalizat mandatul în 2020, deși instituția a fost implicată în scandaluri sonore.

Ulterior incendiului de la Colectiv, Colegiul Medicilor condus de Borcean a fost criticat dur de asociațiile de pacienți și de o parte a medicilor pentru că nu a sancționat „minciuna” oficială. CMR avea datoria de a veghea la deontologia profesională, iar criticii au subliniat că instituția ar fi trebuit să se autosesizeze față de medicii cu funcții de conducere care au susținut că spitalele au „de toate”, deși realitatea din secții era alta (lipsă de dotări, infecții nosocomiale masive).

Mandatul lui Borcean a fost marcat de cel puțin alte două momente controversate. Cazul Gheorghe Burnei, în 2016), când CMR a fost acuzat că a protejat medicul în ciuda acuzațiilor grave, legate de experimente pe copii.

Cazul Mircea Beuran (2019-2020), când o pacientă a luat foc pe masa de operație la Spitalul Floreasca. Atunci, chirurgul Dan Grigorescu i-a cerut public demisia lui Borcean, acuzându-l că îl apără pe Beuran în loc să apere deontologia profesională, potrivit relatării din Adevărul.