Ghețarii din Antarctica s-au topit de trei ori mai repede în ultimii cinci ani

Studiul realizat de 84 de oameni de ştiinţă de la 44 de organizaţii internaţionale care au participat la acest studiu de referinţă publicat în jurnalul Nature, prezentat de presa internațională arată o tendință îngrijorătoare a topirii ghețarilor în ultimii cinci ani.

Potrivit acestora, până în 2012, continentul alb situat la Polul Sud a pierdut anual aproximativ 76 miliarde de tone de gheaţă, ceea ce înseamnă o creștere cu circa 0,2 milimetri pe an la creşterea nivelului apelor. În ultimii ani, însă, cifra a crescut la 219 miliarde de tone pe an (0,6 milimetri anual în plus la nivelul apelor).

Cantitatea de gheață topită a contribuit la creşterea nivelului oceanelor cu 7,6 milimetri începând din 1992, două cincimi din aceasta (aproximativ 3 milimetri) fiind rezultatul topirii din 2012 până în prezent, se arată în studiu.

“Acum avem o imagine inechivocă despre ce se întâmplă în Antarctica. Considerăm că aceste rezultate reprezintă un semnal de alarmă suplimentar pentru a acţiona în vederea încetinirii încălzirii planetei noastre”, a explicat Eric Rignot, coautor principal al studiului şi cercetător la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA.

Acoperită în proporţie de peste 98% de gheaţă permanentă, insula continentală înconjurată de Oceanul Antarctic reprezintă 90% din gheaţa terestră şi conţine cea mai mare rezervă de apă dulce de pe planetă.

În cazul în care toată această masă de gheaţă s-ar topi, nivelul oceanelor ar creşte cu aproape 60 de metri. În cazul în care tendinţa va continua, Antarctica ar putea deveni principala cauză a creşterii nivelului oceanelor, înaintea dilatării termice – apa ocupă mai mult spaţiu atunci când se încălzeşte – şi a topirii banchizei din Groenlanda şi a gheţarilor din întreaga lume.

