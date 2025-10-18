„E acoperit de resentimente. Și asta se vede”

Giorgia Meloni a reacționat joi printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a spus că Landini este „evident afectat de un resentiment crescând”.

„Îl pot înțelege”, a adăugat premierul italian, înainte de a publica o definiție a cuvântului „curtezană”, găsită online: „Femeie cu virtute ușoară, heterosexuală; eufemism, prostituată.”

Meloni a continuat atacul, scriind că aceia care o critică sunt „aceiași oameni care, timp de decenii, ne-au ținut lecții despre respectul pentru femei”.

„Apoi, când vine vorba de o femeie care nu le împărtășește ideologia, ajung să o insulte numind-o prostituată”, a spus premierul Italiei.

Ce a spus Landini: „Nu era prostituată, dar era lacheul lui Trump”

Maurizio Landini a încercat ulterior să clarifice remarca sa. Liderul sindical a spus că nu a avut nicio intenție sexistă și că termenul „curtezană” a fost folosit într-un sens politic, nu sexual.

„Într-un interviu de 10 minute, pe care oricine îl poate revedea, am explicat clar ce am vrut să spun. Meloni era la curtea lui Trump, îl urma peste tot, era lacheul lui Trump”, a declarat Landini într-un comunicat. El a adăugat că nu a dorit să o insulte personal pe Giorgia Meloni, ci doar să sublinieze dependența sa politică față de președintele american.

Cum a apărut conflictul: de la Gaza la Washington

Scandalul a pornit după ce Landini a criticat poziția Italiei în conflictul din Gaza. El a spus, într-o emisiune TV, că Meloni „nu a ridicat niciun deget pentru pace”, limitându-se la a juca „rolul curtezanei lui Trump”.

Liderul sindical este cunoscut pentru participarea sa la protestele pro-palestiniene și a acuzat guvernul de la Roma că „urmează orbește linia americană” în politica externă.

Meloni și relația sa cu Donald Trump

De la preluarea funcției, Giorgia Meloni a căutat să mențină o relație apropiată cu Donald Trump. În cadrul unui summit pentru pace în Egipt, la care a participat alături de alți lideri mondiali, Trump s-a întors spre Meloni, singura femeie prezentă la eveniment, și i-a spus în glumă:

„În Statele Unite, ar fi sfârșitul carierei tale politice, dar îmi asum riscul. Te superi dacă spun că ești frumoasă? Pentru că ești cu adevărat frumoasă.”

Ulterior, Trump a lăudat-o public, numind-o „o inspirație pentru toți”, și a scris prefața versiunii în limba engleză a cărții sale, „Eu sunt Giorgia: Rădăcinile mele, principiile mele”, publicată de fiul său, Donald Trump Jr.

Meloni, tot mai vocală împotriva atacurilor misogine

Nu este prima dată când Giorgia Meloni reacționează la jigniri sexiste. În august, premierul s-a declarat „dezgustată” după ce fotografii modificate cu ea și alte femei italiene proeminente au fost publicate pe un site pornografic.

„Îmi exprim solidaritatea și sprijinul față de toate femeile care au fost jignite, insultate și violate”, a transmis atunci Meloni.

Episodul cu Landini adâncește ruptura politică dintre guvernul de dreapta condus de Meloni și sindicatele de stânga. Premierul Italiei a transformat conflictul într-un mesaj mai amplu despre respectul față de femei, acuzându-și criticii că folosesc „dubla măsură”.

„Dacă o femeie de dreapta are succes, e numită curtezană. Dacă e de stânga, e un simbol al feminismului”, a spus Meloni în postarea sa.

Pentru moment, Landini nu a cerut scuze publice, insistând că „nu a fost vorba de nicio insultă sexistă”, dar declarația sa continuă să provoace reacții în presa italiană și pe rețelele sociale.

