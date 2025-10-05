Compania are numele Fifth Floor Theatre și a susținut deja primul spectacol pe 19 septembrie. Spectacolul intitulat Romeo și Julieta Post-scriptum (O speak again) a fost jucat cu succes la Teatro Camploy din Verona-Italia.

Giulia Cristescu în spectacolul Romeo și Julieta Post-scriptum. Foto: arhiva personală

A apărut în reclame la vârsta de un an

În copilărie, Giulia Cristescu, fiica lui Marius Cristescu, unul dintre cei mai apreciați fotoreporteri din județul Argeș, a devenit cunoscută pentru reclamele la supermarketurile PIC. Acum la 22 de ani, Giulia Cristescu este o tânără foarte talentată ce a început o carieră în lumea teatrului în Marea Britanie.

Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Giulia Cristescu a vorbit despre pasiunea sa pentru teatru, dar și despre reușitele și visele sale.

„Totul a început când aveam mai puțin de 1 an și am învățat să vorbesc, iar de atunci nu m-am mai oprit. Primele mele cuvinte au fost: apă, mama, tata și «Cel mai mic e prețul Pic». Pentru că, tot la 1 an, am făcut primele mele reclame, fiind imaginea Hypermarketului PIC.

Dar un moment care a pus toate lucrurile în perspectivă a fost o discuție cu tatăl meu când aveam în jur de 7 ani. Eram în mașină, la radio era BUG Mafia, iar eu îl întrebam dacă el este nemuritor, pentru ca eu așa credeam. El a spus ca momentan nu e nemuritor, dar băieții care cântă la radio sunt, ei vor trăi mult după ce, fizic, nu vor mai fi aici, pentru ca au creat ceva nou, au schimbat ceva prin arta lor. Ei vor trăi mereu prin muzica lor”, povestește Giulia Cristescu, pentru Libertatea.

Cumva ulterior, Giulia a simțit că lucrurile au venit de la sine. A fost la Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești din clasa I, iar mai târziu s-a alăturat trupei de teatru Ad Hoc, care a dezvoltat-o extraordinar de mult: „În această trupă am descoperit real cât îmi place să joc, să fiu pe scenă cu oameni talentați și dedicați. Oameni care mi-au influențat foarte mult parcursul prin talentul lor pur, care se vede și acum. De exemplu, două dintre prietenele mele din această trupă (Teodora Tudose și Miruna Olteanu) au luat premii la Gala Hop și continuă să mă surprindă cu fiecare proiect pe care îl fac”.

Tânăra actriță româncă a fost de-a dreptul fascinată de musical-ul Hadestown, creat după mitul lui Orfeu și Euridice. Este un spectacol complet, ce îmbină muzica, dansul și actoria într-un mod fascinant și care vorbește despre cum dragostea adevărată nu se supune normelor niciunei societăți.

„Pe cât de dureroase ar fi unele povești, ar fi mult mai dureros să nu le mai spunem niciodată. Acest spectacol a fost o mare inspirație pentru piesa pe care eu și colegii mei am scris-o pentru festivalul din Verona. Un scop foarte mare pentru mine, este să aduc mai multe musical-uri în România, dar în special pe acesta. Așadar mi-ar plăcea foarte mult să joc rolul lui Euridice, fetița săracă și vulnerabilă, ce caută siguranță într-o lume dură”, mărturisește Giulia Cristescu.

Giulia Cristescu. Foto: arhiva personală

„Nimic nu se compară cu libertatea pe care o simt atunci când joc”

În acest an, Giulia a absolvit East 15 Acting School la Universitatea din Essex, una dintre cele mai apreciate facultăți de teatru din Marea Britanie și a explicat pentru Libertatea cum a fost procesul de selecție pentru a ajunge la această prestigioasă școală de teatru.

„Procesul de a intra la facultatea de teatru East 15 Acting School a fost unul destul de îndelungat, similar cu majoritatea celor din Vest. Totul a început în mijlocul clasei a XII-a, când am trimis primul eseu către facultate, prezentând dorința mea arzătoare de a fi acceptată. Le-am povestit și lor toată viața mea și am comparat teatrul cu săritul cu parașuta. Pentru mine, chiar dacă am sărit singură dintr-un avion, doar cu un ghiozdan în spate și am zburat printre nori, nimic nu se compară cu libertatea pe care o simt atunci când joc”, spune Giulia Cristescu.

După acest prim eseu, a mai urmat o scrisoare de intenție, câteva monologuri pe care le-a filmat și trimis, iar ultima probă a fost un interviu online. La această probă, Giulia a spus din nou monologurile pregătite și am adăugat câteva mișcări fizice, fiind redirecționată de cel care urma să îi fie profesor în cele din urmă.

„În facultate am fost încurajați să creăm cât mai mult”

Tânăra actriță a povestit pentru Libertatea și cum au decurs cursurile și pregătirea în anii petrecuți la East 15 Acting School.

„Am avut parte de foarte multe cursuri interesante, ce m-au ajutat să îmi deschid perspectivele extrem de mult. Am urmat cursuri diverse, de la storytelling, commedia dellarte și actorie pentru film, până la realizarea propriilor filme și piese de teatru. Și nu în ultimul rând, am descoperit universul clowning-ului. Când aveam zece ani și mă uitam la filmul IT, nu mi-aș fi imaginat vreodată că voi studia clovni la facultate. Totuși, acest curs m-a făcut să retrăiesc acea vârstă: să mă simt din nou liberă, un copil fără limite. Am studiat accente și am învățat cum să înregistrăm cărți audio. dar cel mai important lucru pe care l-am învățat de la această facultate a fost să ne descurcăm cu puțin.

Am creat multe spectacole de la zero, fără buget, fără scenariu prin devising theatre- unul dintre cele mai importante cursuri pe care le-am avut la facultate. Cred ca acest curs a pus bazele drumului nostru către Verona. Toată această nebunie, cu siguranță a pornit de la faptul că am fost încurajați în toți cei trei ani din facultate să creăm cât mai mult, să nu ne oprim la prima variantă, ci să fim curioși și să ducem totul la următorul nivel, să nu ne oprim la primul obstacol, ci să găsim alte 5 căi prin care să obținem ce ne dorim”, precizează Giulia Cristescu.

Giulia a absolvit East 15 Acting School la Universitatea din Essex. Foto: arhiva personală

Primul spectacol, la Verona

Tot în acest an, Giulia a fondat la Londra o companie de teatru alături de doi foști colegi – Leon Aschwanden și Giulia Arico. Compania poartă numele Fifth Floor Theatre și a avut deja primul spectacol pe 19 septembrie, la Teatro Camploy-Verona. Giulia spune și cum a fost feedback-ul la spectacolul de la Verona. Spectacolul s-a intitulat Romeo și Julieta Post-scriptum (O speak again).

„Seara de 19 septembrie, când a avut loc spectacolul, a fost magică. Emoțiile nu țineau doar de felul în care urma să joc, ci și de întrebarea dacă totul va funcționa cum trebuie: dacă luminile se vor aprinde la momentul potrivit, dacă muzica — compusă integral de mine și Giulia Arico — se va auzi așa cum ne-am imaginat. Mă consider o persoană norocoasă, dar știu că lucrurile nu ies perfect din prima niciodată. Și așa a fost și la Verona.

Ajunși acolo, am descoperit că luminile programate fuseseră șterse de pe cardul USB, așa că a trebuit să reprogramăm fiecare minut, pierzând o zi întreagă de repetiții. În plus, scaunele pe care le cerusem nu erau cele potrivite — aveau mânere care încurcau mișcările. Dar, fiind nu doar norocoasă, ci și destul de împiedicată, sunt deja obișnuită să improvizez foarte mult. În cele din urmă, am reușit să terminăm pregătirile chiar când publicul se pregătea să intre. Așa că, deși aveam sufletul plin de emoții, în clipa în care s-au stins luminile nu mă mai gândeam decât la lumea fabuloasă dintre viață și moarte, în care aveam să pășesc”, rememorează Giulia Cristescu.

Atmosfera la Verona a fost una specială. Cumva, parcă toată sala a pătruns în acest loc sacru împreună cu tinerii actori și le-a fost complice până la final, vrând să afle ce verdict vor primi protagoniștii, Romeo și Julieta. La final, actorii fost chemați la aplauze de două ori, iar stafful i-a încurajat să iasă și a treia oară, deoarece publicul continua să aplaude.

„După reprezentație, cei din echipa teatrului ne-au spus că suntem invitați și la următoarea ediție, iar afară ne așteptau spectatorii. Mulți dintre ei erau din familiile noastre, extaziați, surprinși, dar și curioși să afle încotro se va îndrepta povestea. Pentru noi, spectacolul de la Verona a fost doar începutul. O primă parte a unei povești care urmează să se dezvolte în următoarele spectacole”, precizează tânăra actriță româncă.

Distribuția primului spectacol a fost următoarea: Alessia de Falco (Falstaff), Cezary Waleczek (Edmund), Giulia Arico (Lady Macbeth), Giulia Cristescu (Angelo), Helen Blight (Julieta) și Leon Aschwanden (Romeo).

„Îmi doresc să descopăr lumea din teatru în teatru”

„Pe termen scurt, vrem să montăm spectacolul și în teatre din Londra, pentru a ne face cunoscuți și a câștiga experiență. Mai departe, visăm la un turneu european și, de ce nu, chiar asiatic. Într-un viitor ideal, ne-ar plăcea să transformăm piesa într-un film, filmat dintr-o singură dublă — un proiect ambițios, dar extrem de incitant”, mai spune Giulia Cristescu.

Tânăra mai dezvăluie că a avut norocul ca, imediat după absolvire, să intre într-un proiect profesional, lucrând cu o regizoare extraordinară (pe 15 iunie 2025 a absolvit facultatea, iar 16 iunie era deja la repetiții). Tot ea le-a invitat pe Giulia Cristescu și pe Giulia Aricò să joace la Somerset House, la Londra, într-un spectacol nou. La reprezentație a fost prezentă și agenta regizoarei, care analizează acum posibilitatea ca spectacolul să meargă mai departe într-un turneu.

Giulia Cristescu. Foto: arhiva personală

„Cel mai mult îmi doresc să călătoresc și să descopăr lumea din teatru în teatru, împărtășind aceste trăiri unice cu oameni de pretutindeni. Vreau să joc alături de artiști pasionați, să învăț despre culturile lor și, mai apoi, să aduc o parte din toate aceste experiențe și în România. Să pot contribui la o lume mai frumoasă, un loc mai plăcut pentru toți cei care trăiesc aici. Îmi doresc să îmbin actoria cu muzica în moduri terapeutice, un teritoriu artistic pe care sunt nerăbdătoare să îl explorez. Sigur, mi-ar plăcea să ajung pe West End, însă mai presus de orice, îmi doresc să creez ceva nou: o artă care să atingă sufletele oamenilor și să rămână vie pentru totdeauna. Vreau să fiu nemuritoare prin arta mea”, precizează Giulia Cristescu.

Fotografii: arhiva personală

