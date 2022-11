Incidentul a avut loc duminică dimineaţă, 6 noiembrie, în jurul orei 5.30.

„Poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe strada General Henri Berthelot din Timişoara, un bărbat a distrus mai multe bunuri la intrarea într-un bloc şi a zgâriat o maşină ce era parcată în faţa blocului”, a transmis IPJ Timiş într-un comunicat.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un bărbat în vârstă de 44 de ani „care nu prezenta un comportament coerent”.

Potrivit unor surse judiciare citate de news.ro și Timiș Online și confirmate de Libertatea, bărbatul care a provocat distrugerile este Giuseppe Ciprian Barabas, condamnat în trecut şi cercetat pentru trafic de droguri. El mai este cercetat într-un alt dosar în care există şi un ordin de protecție.

„Ne-am trezit într-un vacarm groaznic. Am auzit o bubuitură foarte puternică în ușă. Când am deschis ușa, individul era în acțiune. Portiera mașinii soției era zgâriată. Am sunat la 112 și imediat au venit polițișții de la secția 3. Individul este Barabas Giuseppe Ciprian, care are pe numele său condamnări pentru conducere fără permis, a fost cercetat de DIICOT pentru trafic de droguri, are mai multe ordine de protecție pe numele său. Iubita sa stă în bloc cu noi”, a declarat avocatul Călin Stăiculescu pentru pressalert.ro.

Bărbatul a fost dus la sediul secţiei de Poliție și a fost întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de distrugere.

