Vântul puternic și pălăria primei-doamne

Momentul amuzant a avut loc în timpul celei de-a doua vizite de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie.

Monarhul britanic s-a apropiat de prima-doamnă și a glumit legat de vântul puternic, care ar fi putut să-i zboare pălăria. Donald Trump a spart gheața complimentând-o pe prințesa de Wales, pe care a numit-o „frumoasă”, potrivit expertului Nicola Hickling.

Donald și Melania Trump au aterizat miercuri, după prânz, pe domeniul Castelului Windsor, unde au fost întâmpinați de prințul și prințesa de Wales, înainte de a fi prezentați regelui Charles și reginei Camilla.

După schimbul de saluturi, Trump i-a spus monarhului: „Ce mai faceți? Îmi face plăcere, Majestate. Vă mulțumesc că m-ați invitat”.

A urmat gluma regelui adresată Melaniei: „Sper din suflet ca vântul să nu vă ia pălăria”, replică ce a stârnit râsul fostului model.

Plimbare cu trăsura pe domeniul regal

Ulterior, Charles și Camilla i-au prezentat pe invitați consilierilor lor. Kate Middleton a intrat apoi într-o conversație despre modă cu Melania, amintind de paltonul ei preferat: „Mackintosh-ul tău e același model pe care îl port și eu mereu”.

Melania a răspuns: „Știu, e extraordinar și foarte confortabil. Îl port uneori acasă. Alteori, când vin aici, nu mai vreau să îl dau jos”. Prima-doamnă a întrebat-o apoi despre copii, iar Kate i-a spus: „Foarte bine, s-au întors la școală, așa că am intrat într-o rutină zilnică”.

Între timp, Donald Trump discuta cu Charles despre dificultățile unui subiect nedezvăluit, adăugând: „Încerc să dovedesc, dar e încă destul de greu, avem un drum lung de parcurs”.

După câteva comentarii, l-a bătut prietenește pe William pe braț, spunând: „Arăți fantastic”. Revenind către Charles, a adăugat: „Este atât de frumos. Trăsurile sunt superbe”.

Trump și regele Charles au pornit apoi într-o plimbare cu trăsura prin domeniul regal, însoțiți de Camilla și Melania. Ulterior, președintele american a inspectat, alături de monarh, cea mai mare Gardă de Onoare reunită vreodată la Windsor, înainte ca toți să intre în reședință pentru un prânz privat.

Ziua de joi, dedicată politicii

Seara, Trump și regele urmau să susțină discursuri la un banchet de stat tradițional, care încheia festivitățile de miercuri.

Ziua de joi urma să capete o turnură politică: Trump era așteptat la reședința de la Chequers pentru o întâlnire cu premierul Sir Keir, apoi la o recepție oferită de ministrul de finanțe Rachel Reeves.

În paralel, Melania urma să rămână la Windsor, unde avea programate vizite la Biblioteca Regală și la Casa de Păpuși a Reginei Maria.

