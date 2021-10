„Salutare literalmente tuturor”, a transmis Twitter, iar aplicația s-a umplut de glume la adresa celor de la Facebook.

„Mi-aș dori să pot primi credit pentru că Facebook nu este activ, dar este mai probabil ca cineva să fi apăsat un buton accidental. Lumea poate fi mai puțin toxică prin aceste momente de liniște”, a scris o persoană.

Un alt utilizator a urat la revedere aplicației WhatsApp și a salutat rivalii de la Telegram.

I wonder how hard Twitter usage spikes when Facebook, Instagram and WhatsApp all go down at once