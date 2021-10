Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp nu mai funcționează în mai multe țări, inclusiv România

Compania nu a comunicat până în prezent cauzele care au dus la ultimele probleme, nici un timp estimativ pentru remedierea problemelor.

„Ne pare rău, ceva nu funcționează bine. Lucrăm la asta și o vom rezolva cât mai curând posibil”, a transmis Facebook într-un mesaj pe site-ul companiei.

Pe toate cele trei platforme, principalele probleme înregistrate sunt legate de reîmprospătarea și încărcarea site-urilor. Pe Instagram apare mesajul: „Nu s-a putut reîmprospăta feedul”, potrivit The Herald.

Între timp, un utilizator Downdetector a postat că „Facebook și WhatsApp au picat”, în timp ce altul a spus „nici măcar nu pot accesa site-ul Facebook”.

Pe cele două aplicații de mesagerie deținute de compania Facebook, Messenger și WhatsApp, mesajele nu pot fi trimise.

„Serverele Facebook și Instagram au picat!! Site-ul web nu poate fi accesat”, a avertizat un utilizator, pe Twitter.

Facebook and Instagram servers are down!!, website cant be reach@Facebook @instagram #Facebook #instagram