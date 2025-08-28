Gondola s-a răsturnat în cartierul Castello, centrul istoric, pe unul dintre canalele înguste, aruncând turiștii și gondolierul în apă. Incidentul a fost cauzat de o mișcare bruscă a pasagerilor.

Gondolele venețiene sunt cunoscute pentru forma lor distinctivă, care le face ușor de dezechilibrat, mai ales atunci când pasagerii se mișcă brusc pentru a face selfie-uri sau videoclipuri, cum a fost cazul și aici.

Incidentul a fost filmat de trecători și distribuit pe rețelele sociale. În imagini se poate vedea cum turiștii și gondolierul se agață de bărci ancorate și gratii de la ferestre, încercând disperați să iasă din apă.

În fundal se aud localnici spunând: „Săracii!” și „Acești oameni nu vor mai lua gondola pentru tot restul vieții”.

Venezia, si ribalta un’altra gondola: turisti costretti a scalare le grate per tornare sul ponte pic.twitter.com/2fJ2S9OLc3 — Repubblica (@repubblica) August 24, 2025

Vânătorul de selfie-uri a avut noroc în ghinionul lui. Incidente similare s-au terminat mult mai rău în trecut. O familie austriacă a căzut în gol în timp ce încerca să facă un selfie, a relatat Heute.

Orașul se confruntă cu un aflux uriaș de vizitatori, mulți dintre ei concentrați pe capturarea momentului perfect pentru social media, uneori în detrimentul siguranței și respectului pentru cultura locală.

Autoritățile venețiene au implementat în ultimii ani diverse măsuri pentru a gestiona fluxul de turiști și a proteja patrimoniul fragil al orașului.

Veneția a relansat în această săptămână taxa de acces pentru turiștii de o zi, ca parte a unui efort amplu de combatere a supraturismului.





