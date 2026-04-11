Aplicația, numită Google AI Edge Eloquent, este gratuită și funcționează chiar și fără conexiune la internet.

Noua aplicație este concepută pentru a transforma vorbirea naturală, adesea plină de pauze și repetiții, într-un text clar și coerent.

Spre deosebire de alte aplicații similare, aceasta elimină automat expresiile de tip „ăă”, „aa” „hmm” sau corectările din timpul vorbirii, oferind un text „curat”, gata de folosit.

Unul dintre cele mai mari avantaje este că aplicația rulează direct pe dispozitiv, fără a avea nevoie de internet.

Acest lucru înseamnă nu doar că o poți folosi în orice situație, ci și că datele vocale nu părăsesc telefonul.

Pentru funcții suplimentare, utilizatorii pot activa conexiunea online, caz în care aplicația folosește tehnologia Gemini pentru a îmbunătăți rezultatele.

După ce utilizatorul termină de vorbit, aplicația oferă mai multe opțiuni utile:

transformarea textului într-o variantă clară și corectă

rezumarea ideilor principale (funcție disponibilă online)

rescrierea textului în stil formal, scurt sau extins

În plus, aplicația afișează statistici precum numărul de cuvinte și viteza de vorbire.

Utilizatorii pot conecta contul Gmail pentru a importa nume, termeni sau expresii frecvent folosite.

Există și o funcție de dicționar personalizat, care permite adăugarea de cuvinte specifice pentru o recunoaștere mai precisă.

Piața aplicațiilor de dictare este deja aglomerată, cu opțiuni precum Wispr Flow sau MacWhisper, însă soluția lansată de Google se diferențiază prin faptul că nu depinde de internet.

Pe măsură ce va fi îmbunătățită, aplicația are potențialul de a deveni una dintre cele mai populare soluții de acest tip, mai ales datorită combinației dintre funcționalitate, confidențialitate și faptului că este gratuită.

