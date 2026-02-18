Evenimentul va avea loc pe 12 și 13 mai la Shoreline Amphitheatre din Mountain View, California, și va fi transmis gratuit în întreaga lume, scriu cei de la PhoneArena.

Ce este Google I/O 2026?

Google I/O este conferința anuală dedicată dezvoltatorilor, unde compania prezintă noutăți legate de Android, inteligența artificială și aplicațiile proprii.

Evenimentul începe cu o prezentare principală în prima zi, care oferă informații relevante pentru utilizatorii de zi cu zi.

A doua zi este rezervată detaliilor tehnice pentru dezvoltatori.

Ce vom vedea la I/O 2026?

2026 marchează lansarea Android 17, iar conferința va fi o oportunitate de a descoperi caracteristicile cheie ale acestuia.

Toți utilizatorii de telefoane cu Android vor afla ce update-uri urmează să primească în următorul an și cum le va fi afectată experiența de utlizare. Actualizările vor avea un impact mare asupra device-urilor Pixel, Samsung și alte mărci.

În plus, Google se pregătește să-și demonstreze live avansul în domeniul inteligenței artificiale, mai ales în contextul în care Apple își va lansa propriile inovații AI la conferința WWDC din acest an.

Cum poți urmări conferința

Conform informațiilor oficiale, evenimentul din Mountain View va avea o audiență restrânsă în persoană, dar va fi disponibil gratuit pentru vizionare globală prin transmisie live.

Acest lucru permite accesul tuturor pasionaților de tehnologie la cele mai recente informații direct de la sursă.

De ce este important evenimentul Google I/O?

Conferința este considerată un moment-cheie pentru utilizatorii de Android, și le oferă acestora o privire către cele mai importante noutăți din domeniu.

Fiind anunțate deja actualizări majore și progrese tehnologice, I/O, în general, dar și ediția din 2026, reprezintă un eveniment esențial pentru industria tech.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE