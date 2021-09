Google îl omagiază pe Avicii. Doodle-ul de astăzi celebrează 32 de ani de la nașterea DJ-ului

Doodle-ul video special îl sărbătorește pe muzician și este setat pe unul dintre cele mai populare hituri ale lui Avicii, „Wake Me Up”.

Nota care însoțește doodle-ul video dezvăluie că artistul începuse să mixeze la vârsta de 16 ani, în dormitorul său.

Avicii, personalitatea celebrată astăzi de Doodle de la Google.



DJ-ul Avicii a murit la 8 septembrie 2018, la numai 28 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentanții artistului, care au anunțat că a fost găsit mort în Muscat, Oman.



Avicii a murit la numai câteva zile după ce a fost nominalizat la Billboard Music Award la categoria cel mai bun album dance/electronic, pentru EP-ul său intitulai „Avicii (01)”.

Avicii s-a născut în Suedia. În anul 2016, a anunțat că se retrage din turnee și că va continua să facă muzică numai în studio din cauza unor probleme de sănătate.

Avicii a susţinut ultimul său concert la Ushuaia Ibiza Beach Hotel în 2016. Fanii au venit în număr mare să asiste la ultimul concert al DJ-ului Avicii, iar mulţi dintre ei au publicat după aceea pe Twitter mesaje prin care şi-au exprimat regretul faţă de dispariţia de pe scena concertistică a muzicianului suedez.

DJ-ul avea probleme de mai mulți ani, mare parte din cauza consumul de alcool. În anul 2014, i-au fost scoase apendicele și vezica biliară.

Avicii a fost și în România, în anul 2015, la festivalul Untold, din Cluj. Cel mai notabil cântec al lui Avicii a fost ‘Levels care a fost publicat oficial pe 28 octombrie 2011.

Melodia a fost deja un succes imens în toată lumea în 2011, făcându-l astfel pe Avicii și mai popular. Melodia a fost scrisă de Avicii și Ash Pournouri și conține un sample vocal din melodia din anul 1963, ‘Somethings Got a Hold on Me de Etta James. Același vocal a fost folosit prima oară de Pretty Lights în melodia sa din 2006, ‘Finally Moving.





