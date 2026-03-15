Noua funcție „Ask Maps” permite utilizatorilor să adreseze întrebări complexe despre locurile din apropiere. Spre exemplu, puteți întreba: „Telefonul meu este descărcat, unde îl pot încărca fără să stau la o coadă lungă pentru cafea?”, relatează publicația franceză Futura Science.

În câteva momente, aplicația va genera o hartă personalizată care indică opțiunile disponibile.

Pe lângă răspunsurile rapide, Google Maps poate acum să creeze trasee complete pentru călătorii, incluzând direcții, timp estimat și recomandări oferite de alți utilizatori.

O altă noutate adusă de această actualizare este funcția de navigare. Cu ajutorul imaginilor aeriene și Street View, Gemini creează hărți 3D detaliate, care includ benzi de circulație, treceri de pietoni, semafoare și semne de oprire. Această funcție face mai ușoară orientarea în intersecțiile complexe și ajută utilizatorii să distingă dacă trebuie să folosească un pod sau un tunel, ambele fiind afișate cu detalii tridimensionale.

De asemenea, clădirile de-a lungul traseului vor fi vizibile în mod transparent dacă drumul trece prin spatele lor. Hărțile se ajustează automat cu „zoom inteligent” pentru a evidenția cea mai bună rută, iar ghidarea vocală a fost actualizată pentru a fi mai naturală, „ca și cum un prieten ar naviga împreună cu tine”. În plus, funcția poate sugera locuri de parcare apropiate destinației.

Noile funcții sunt disponibile momentan doar în Statele Unite, iar Google nu a anunțat o dată oficială pentru lansarea în Europa.

