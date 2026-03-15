„Groundsource”, sistemul care folosește inteligența artificială pentru a prezice inundațiile rapide

Această inițiativă face parte dintr-o tendință mai largă a giganților tehnologici de a investi în tehnologii avansate dedicate prognozei meteorologice, potrivit Wall Street Journal. Cercetătorii de la Google au dezvăluit recent un set de date numit „Groundsource”, care strânge informații despre viituri din milioane de articole de știri pentru a analiza tiparele globale de precipitații.

Spre deosebire de inundațiile obișnuite, viiturile sunt extrem de distructive, deoarece apar brusc și progresează rapid, adesea fără avertismente.

Flash flood prediction models need historical data and model training that often doesn't exist. Our solution: Groundsource, a new AI-powered methodology that uses Gemini to transform 5M+ global reports into a precise dataset of 2.6M+ flood events.



„Lipsa datelor disponibile despre viiturile rapide a făcut aproape imposibilă construirea unor modele fiabile”, a explicat Gila Loike, manager de program la Google. Ea a mai spus că: „Mulți dintre partenerii noștri ne-au cerut să lucrăm la această funcționalitate de ani de zile, având în vedere că acest fenomen se declanșează adesea în câteva minute de la începutul precipitațiilor abundente”. Gila Loike a mai adăugat că Google prezice inundațiile râurilor încă din 2017.

Platforma „Flood Hub” oferă hărți care evidențiază zonele cu risc de viituri

Cu ajutorul asistentului său de inteligență artificială, Gemini, Google a dezvoltat un instrument de predicție care poate anticipa astfel de fenomene meteorologice periculoase în moduri fără precedent. Noul instrument, disponibil pe platforma accesibilă publicului „Flood Hub”, oferă hărți care evidențiază zonele cu risc de viituri.

Potrivit companiei, Groundsource a identificat peste 2,6 milioane de evenimente istorice legate de inundații, folosind zeci de ani de relatări publice din mai mult de 150 de țări. Pentru delimitarea precisă a zonelor afectate, sistemul a utilizat date cartografice din Google Maps.

Pe baza acestui set de date, Google susține că noul model poate prognoza viituri rapide în zonele urbane cu până la 24 de ore înainte de producerea acestora, deși acuratețea exactă va putea fi evaluată doar în timp.

O viitură a fost identificată de acest sistem în Mozambic

În plus, poate ajuta comunitățile, autoritățile și companiile să planifice mai bine dezvoltarea urbană și să îmbunătățească răspunsurile în situații de urgență. Un exemplu recent al succesului acestei tehnologii este identificarea unei viituri iminente în Mozambic, realizată cu ajutorul instrumentului de predicție al Google de către Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud.

O astfel de capacitate este esențială mai ales în contextul creșterii îngrijorărilor globale legate de dezastrele naturale. În SUA, tragedia din Texas, din iulie 2025, în care peste 100 de persoane, inclusiv copii aflați în tabără, și-au pierdut viața, a evidențiat cât de devastatoare pot fi aceste evenimente naturale.

Potrivit Wall Street Journal, proiectele Google de monitorizare a vremii fac parte din eforturile mai ample ale companiilor mari, precum Microsoft și Nvidia, de a investi în tehnologii care pot anticipa fenomenele meteo extreme. Microsoft a dezvoltat modelul de prognoză Aurora, iar Nvidia a lansat recent modele open-source de inteligență artificială pentru prognoza vremii și a climei.

De asemenea, Google folosește inteligența artificială pentru a monitoriza alte riscuri meteorologice, inclusiv incendiile de vegetație și musonii. În India, compania colaborează cu fermierii pentru a le oferi date detaliate despre prognoza musonilor, ajutându-i să își protejeze culturile și să se pregătească mai bine pentru intemperii.

