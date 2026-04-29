Gorenje debutează la EuroCucina și aduce tehnologia mai aproape de viața de zi cu zi

Prin filosofia „Life Simplified”, Gorenje folosește spațiul expozițional pentru a arăta cum produsele sale se integrează firesc în rutina zilnică. Accentul este pus pe soluții care economisesc timp, reduc complexitatea pregătirilor și transformă bucătăria într-un spațiu mai plăcut și mai ușor de folosit. Electrocasnicele Gorenje sunt concepute pentru a se integra cu ușurință în orice tip de bucătărie, oferind performanță constantă și fiabilitate pe termen lung.

Pentru brandul Gorenje, acest context reprezintă o oportunitate excelentă de a-și prezenta întreaga gamă și calitatea în care consumatorii au încredere de peste 75 de ani.

Inovații care fac diferența în bucătărie

Gorenje continuă să simplifice experiența gătitului acasă prin lansarea unui cuptor de pizza incorporabil, capabil să prepare o pizza napoletană perfectă în doar 2 minute. Lansarea în Italia, locul de origine al pizzei, subliniază convingerea brandului că tehnologia trebuie să ajute, nu să complice.

Tot în această direcție vine și AI Dish Designer, un asistent inteligent de gătit care elimină incertitudinile din pregătirea meselor. Integrat în ecosistemul ConnectLife, acesta permite utilizatorilor să creeze preparate pornind de la ingredientele pe care le au deja, fie introduse manual, fie fotografiate direct în aplicație.

Noua gamă de aparate frigorifice Smart KitchenFit este concepută pentru integrare perfectă în mobilierul de bucătărie, iar combina frigorifică Built-in BigVolume oferă un spațiu generos de depozitare. În plus, tehnologia AdaptTech învață obiceiurile utilizatorilor și ajustează temperatura în mod inteligent, contribuind la păstrarea prospețimii alimentelor și la reducerea consumului de energie.

Prin participarea la EuroCucina 2026, Gorenje transmite un mesaj clar: tehnologia trebuie să simplifice viața, designul trebuie să fie natural, iar bucătăria trebuie să rămână un spațiu dedicat obiceiurilor vieții de zi cu zi.

Foto: Gorenje

