Lia Olguța Vasilescu a trăit la intensitate maximă meciul din tribune. Aceasta s-a declarat entuziasmată de jocul alb-albaștrilor, care au zdrobit-o pe U Cluj cu un uluitor 5-0.

După ce au cucerit Cupa României în urmă cu patru zile, oltenii au devenit oficial și noii regi ai Superligii. „Juveții” au spulberat-o pe U Cluj cu 5-0 în finala campionatului și au intrat în posesia medaliilor de aur.

Universitatea Craiova este noua campioană a României, pune mâna și pe Cupa României în aceeași săptămână și realizează un event istoric. Sărbătoarea poate începe pe „Ion Oblemenco”.

Alături de soțul ei, Claudiu Manda, primarul Olguța Vasilescu a fost martoră la sărbătoarea din Bănie. Aceasta a rămas profund impresionată de atmosfera de vis creată de cei peste 27.000 de suporteri care au umplut arena „Ion Oblemenco”.

„A fost un meci extraordinar, a fost un public extraordinar, care cred că a ajutat foarte mult la rezultatul acesta. Felicitări tuturor! Cu ocazia asta, ne-am dat seama că stadionul este mic”, a declarat Olguța Vasilescu, după finala campionatului.

Arena din Bănie are o capacitate de 30.983 de locuri.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat recent că arena din Bănie se numără printre prioritățile Primăriei Craiova. Cel mai mare stadion din provincie, inaugurat pe 10 noiembrie 2017, va intra în lucrări de modernizare. Astfel, în perioada următoare, prima schimbare majoră va fi înlocuirea instalației de nocturnă de pe „Ion Oblemenco”.

