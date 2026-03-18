Ce este, de fapt, o „grădină de ploaie”

Proiectul face parte dintr-o inițiativă internațională și este coordonat la nivel local de Consiliul Județean Satu Mare.

Potrivit autorităților, conceptul presupune colectarea și infiltrarea apei pluviale direct în sol, în loc ca aceasta să fie evacuată prin sistemele clasice de canalizare.

„În Orașul Livada, județul Satu Mare, a fost construită o grădină de ploaie în cadrul proiectului „SPONGECITY – Îmbunătățirea capacității orașelor de adaptare la schimbările climatice prin testarea și promovarea metodologiei „sponge city” la nivel transnațional””, au spus reprezentanții CJ Satu Mare.

„Grădina de ploaie" din Livada a costat 164.500 de euro

Această soluție contribuie la prevenirea acumulărilor de apă și la crearea unor spații verzi funcționale.

„Grădina de ploaie din Livada este un proiect unic în județ, o demonstrație a modului în care apa poate fi colectată și infiltrată în sol, reducând riscul de inundații și oferind un spațiu verde care îmbunătățește aspectul mediului urban”, se precizează în postare.

Proiect european cu monitorizare în timp real

Grădina de ploaie din Livada nu este doar un spațiu verde, ci și un laborator în aer liber. Senzorii instalați monitorizează permanent condițiile din sol.

„Proiectul reprezintă un exemplu pentru orașe de adaptare la schimbările climatice, combinând cercetarea cu aplicarea practică. Senzorii instalați măsoară umiditatea, potențialul apei din sol și adâncimea acesteia, precum și temperatura solului, iar datele colectate sunt analizate și comparate cu cele colectate de la alte 3 grădini de ploaie realizate în Europa prin același proiect. Grădina de ploaie din Livada demonstrează că investițiile în infrastructura verde pot aduce beneficii pentru mediul înconjurător și pentru comunitate.”, mai precizează CJ Satu Mare.

Datele obținute vor fi folosite pentru a îmbunătăți astfel de soluții în alte orașe europene.

Proiectul „SPONGECITY” implică 13 parteneri internaționali și este finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunării. Valoarea totală a proiectului este de peste 2 milioane de euro.

„Proiectul este finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunării, are o valoare totală de 2.028.509,20 EUR, iar bugetul alocat proiectului din Satu Mare este de 164.500 euro”, a adăugat CJ Satu Mare.

