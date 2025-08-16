Scandalul a izbucnit în Ungaria după ce imagini luate cu drona au arătat că domeniul familiei premierului Viktor Orbán de la Hatvanpuszta găzduiește nu doar luxul unei grădini cu palmieri, fântâni și o capelă, ci și animale exotice precum zebre și antilope. Opoziția a acuzat că proprietatea nu este doar o fermă agricolă, așa cum susține guvernul, iar ministrul polonez de externe Radosław Sikorski a ironizat situația, întrebând dacă zebrele sunt animale tradiționale în Ungaria.

Exemplele de lideri autoritari cu pasiuni similare nu lipsesc. În Georgia, oligarhul Bidzina Ivanishvili, considerat conducătorul din umbră, și-a transformat reședința futuristă de lângă Tbilisi într-o mică grădină zoologică, unde a adunat pinguini, lemuri, canguri, zebre și chiar un rechin. Acesta povestea că lemurii se plimbau liberi prin curte, asemenea unor pisici.

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, alungat de la putere în 2014, a rămas celebru prin grădina sa zoologică privată, unde, pe lângă păuni, fazani, urși și cerbi, a avut și canguri. Totuși, simbolul său au devenit struții, despre care a declarat într-un interviu: „I-am întreținut, ce e rău în asta?”. Declarația a devenit virală, iar struții încă trăiesc pe domeniul său din apropiere de Kiev, transformat acum în parc public.

În Cecenia, liderul Ramzan Kadîrov este cunoscut pentru colecția sa variată de animale, care depășește caii, urșii sau câinii de vânătoare. Presa a relatat că deține un tigru, un leu și chiar un crocodil, pe lângă o fermă de cămile pentru carne. Astfel de animale îi completează imaginea de „câine de atac al lui Putin”.

Diplomația prin animale nu lipsește nici pe scena internațională. Rusia a oferit Coreei de Nord peste 70 de animale, inclusiv lei africani, urși bruni și iaci, după ce regimul de la Phenian a trimis trupe să sprijine războiul lui Putin în Ucraina.

Chiar și Donald Trump, cunoscut pentru lipsa de afecțiune față de animale, a primit în Arabia Saudită o pereche de leoparzi rari pentru Grădina Zoologică Națională Smithsonian, arătându-se curios de comportamentul lor.

Nu toate gesturile sunt însă legate de prădători. În Italia, Silvio Berlusconi a pozat în 2017 alături de miei, într-o campanie de Paște cu tentă vegetariană, încercând să transmită o imagine mai blândă și grijulie. De la zebrele lui Orbán la struții lui Ianukovici și leii lui Kadîrov, animalele exotice au devenit unelte de putere și PR pentru liderii autoritari.