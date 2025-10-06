Vânzare de arme finanțată de Europa

Ministerul Apărării din Grecia a semnat un acord interguvernamental cu omologii cehi pentru vânzarea a 60 de obuziere autopropulsate M110A2 de calibru 8 inchi (203 mm), împreună cu 150.000 de proiectile și încărcături de tragere, precum și mii de rachete ZUNI, potrivit Kyiv Post, care citează presa grecească.

Obuzierele ar avea o valoare de 31,2 milioane de euro, iar împreună cu tunurile, armata greacă ar transfera muniție, inclusiv 50.000 de proiectile explozive M106 (41,5 milioane de euro), 30.000 de proiectile îmbunătățite M404 ICM (33 de milioane de euro) și 30.000 de proiectile cu mine dispersate DPICM (33,6 milioane de euro), potrivit unui raport citat de presă.

Transferul tunurilor și muniției în valoare de 106,3 milioane de euro ar însemna predarea materialului militar „așa cum este”, fără recondiționare. Armata greacă a reclasificat M110A2 ca fiind nefuncțional în 2023, invocând adecvarea limitată a armei pentru orice conflict viitor cu care s-ar putea confrunta armata greacă.

Raportul grecesc nu a oferit detalii cu privire la cantitățile de rachete aer-sol care urmează să fie transferate sau la valoarea transferului. Publicația „Militarnyi” din Ucraina a estimat valoarea totală a vânzării la minimum 199 de milioane de euro.

Consiliul de securitate națională al Greciei trebuie să aprobe transferul pentru ca vânzarea să poată avea loc, iar o reuniune de luare a deciziei a fost programată în următoarele săptămâni, se arată în rapoarte.

Zeci de avioane de vânătoare grecești Mirage ar putea să zboare pentru Forțele Aeriene ale Ucrainei

Vestea despre o vânzare iminentă de tunuri și rachete din Grecia către Ucraina prin intermediul Republicii Cehe și NATO a venit pe fondul unor noi rapoarte conform cărora SUA și UE au solicitat în mod repetat, la începutul lunii octombrie, ca Grecia să fie de acord să transfere 25 de avioane de luptă Mirage 2000-5 către Ucraina.

Forțele Aeriene Grecești își dezafectează în prezent flota Mirage 2000 din cauza învechirii și a reducerii iminente a mentenanței și service-ului de către producătorul francez Dassault până la sfârșitul anului 2027. Vechile aeronave grecești ar putea fi utilizate ca surse de piese de schimb și potențiale kituri de aeronave de înlocuire de către Forțele Aeriene ale Ucrainei, care operează un număr de cinci avioane Mirage 2000-5 donate de Franța.

Într-un articol din 2 octombrie, ziarul grecesc în limba engleză Ekathimerini a afirmat că Atena este „reticentă” în a-și vinde vechile avioane Mirage 2000-5 Ucrainei, din cauza îngrijorării guvernului grec că predarea către Kiev a unor sisteme de armament relativ avansate, precum un avion de vânătoare, ar putea supăra Kremlinul. Aprobarea Greciei pentru un astfel de transfer este „îndoielnică”, se arată în raport.

„Dacă Grecia decide să continue, ceea ce este puțin probabil, va vinde avioanele Mirage 2000-5 unor intermediari precum SUA, Franța și Germania, dar și unor țări mai mici, precum Republica Cehă și Estonia. Acești intermediari vor revinde avioanele Ucrainei sau le vor furniza alte avioane de luptă”, se arată în raport.

