Salariu de peste 20.000 de euro și beneficii suplimentare

Anunțul a fost promovat și de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, care subliniază că este vorba despre „una dintre cele mai respectate poziții juridice din lume”.

„Vei lucra direct cu judecătorii europeni și vei influența dreptul aplicat în toate statele membre. Este un vârf absolut în cariera oricărui specialist în drept.”, scrie Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial.

„Funcția este asimilată celor mai înalte ranguri publice din Uniunea Europeană”.

„Salariul de bază lunar pentru un astfel de nivel de conducere depășește 20.000 de euro (rang de demnitar european). La acesta se adaugă o indemnizație de locuință de 15% din salariu, alocații pentru familie și decontarea cheltuielilor de transport”, se arată în prezentarea postului de către sindicat.

Numirea în funcție se face pentru o perioadă de șase ani.

Ce atribuții va avea noul grefier al CJUE

Grefierul Curții de Justiție a Uniunii Europene nu îndeplinește doar atribuții administrative. Acesta are un rol esențial în funcționarea instituției și în desfășurarea activității judiciare europene.

Conform anunțului oficial, grefierul „asistă Curtea de Justiție în exercitarea funcțiilor sale judiciare” și este responsabil pentru atribuțiile prevăzute de Regulamentul de procedură al Curții.

În același timp, ocupantul postului va avea și funcția de secretar general al instituției, care include atât Curtea de Justiție, cât și Tribunalul Uniunii Europene.

„Sub autoritatea președintelui Curții, grefierul este responsabil de administrarea instituției și gestionează personalul și serviciile acesteia. Prin delegație din partea Curții, grefierul acționează ca ordonator de credite pentru creditele din bugetul instituției”, precizează CJUE.

Cine poate candida pentru funcția de grefier

Condițiile de eligibilitate sunt stricte și vizează profesioniști cu experiență solidă în domeniul juridic și în management.

Candidații trebuie:

să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene;

să dețină studii universitare de drept finalizate;

să aibă cunoștințe temeinice despre dreptul Uniunii Europene și funcționarea instanțelor europene;

să demonstreze minimum 15 ani de experiență profesională, dintre care o parte semnificativă în funcții de conducere superioară;

să cunoască foarte bine limbile engleză și franceză.

Cunoașterea altor limbi oficiale ale Uniunii Europene reprezintă un avantaj.

Cum se depun candidaturile

Dosarele trebuie transmise exclusiv prin e-mail la adresa Greffier.CJUE@curia.europa.eu.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 24 iunie 2026, ora 12:00.

Dosarul trebuie să conțină două documente:

un CV detaliat care să includă informații despre cetățenie, studii, competențe lingvistice și experiență profesională;

o declarație de viziune pentru exercitarea funcției, de maximum cinci pagini.

Postul va fi ocupat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) are sediul în Luxemburg și este organul judiciar suprem al Uniunii Europene. CJUE cuprinde două instanțe diferite: Curtea de Justiție și Tribunalul.