Schimbarea liniilor de conducere la PNL. Cazul Ilfov: Marian Petrache versus Hubert Thuma

13 dintr-o lovitură. PNL a ales calea soft, cea a înlăturării a 13 șefi de filiale, pe motiv că în urma Congresului Extraordinar, conform statutului, se intră în era interimatelor, iar cei 13 nu se califică. Printre acești lideri, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Ciprian Pandea sau Toma Petcu.

În locul lor au fost alese câteva nume de primari sau parlamentari: Mihai Coteț la Argeș, George Scriptcaru la Brașov sau George Șerban la Călărași.

Însă de departe, numele cel mai important este Marian Petrache, fost secretar general al PNL. Cu două mandate de șef al CJ Ilfov, mult timp Petrache a fost liderul PNL cel mai puternic din sudul țării.

Puciul mai puțin cunoscut

Rivalitatea Thuma-Petrache e cunoscută pentru cei care au urmărit politica PNL și înainte de 2021. În februarie 2020, scriam despre un puci la scară mai mică. Era puciul lui Thuma împotriva lui Petrache. Pe scurt, prin jocuri de culise Hubert Thuma și-a negociat sprijinul primarilor pentru ca el să fie candidatul liberal la șefia CJ Ilfov, o instituție la acea vreme condusă de Petrache.

După mai multe episoade tensionate, Thuma a rămas candidatul organizației. Însă pentru a fi îngropată securea războiului, Marian Petrache trebuia să deschidă lista PNL Ilfov la Senat câteva luni mai târziu. Mai mult, Petrache țintea o funcție ministerială. Însă cuvântul dat în politica ilfoveană a avut întrebuințare de unică folosință. Lista a fost deschisă până la urmă de Nicoleta Pauliuc. Așa a fost pensionat Marian Petrache

Rămâne de văzut atmosfera din partid când vor da nas în nas veterani liberali ca Petrache și Ludovic Orban, pe cale să revină „acasă” cu unii dintre cei care i-au trădat. În 2020-2021 clinciurile lor erau savuroase, în condițiile în care fiecare avea o istorie lungă în PNL. Acum Petrache a fost uns șef ca să aducă lângă partid primarii din Ilfov, care ar putea fi tentați să meargă cu Thuma în curtea PSD. Conducerea centrală nu putea risca să trimită un lider fără anvergură, când negocierile sunt cu primari cu șase, șapte sau opt mandate: „Ar fi mâncat de viu unul fără experiență”, a explicat un liberal.

E un pariu riscant, dar PNL caută să folosească toate armele pentru a se întări. Nu poate da înainte doar cu nume noi, cum e cazul, de exemplu, al Oanei Gheorghiu.

Traseistul adus să aibă filiala parlamentar

Noua conducere a PNL a avut și alegeri clar nefericite. Iar cel mai controversat nume e Adrian Peiu, senator care a trecut de la începutul legislaturii parlamentare prin SOS și PACE, potrivit Cotidianul. Dar înainte, Peiu a bifat alte două partide, Pro România și AUR.

Surse din PNL au explicat pentru Libertatea că alegerea lui Peiu este una temporară și ține cont de faptul că acesta e parlamentar și că reprezentarea județului la acest nivel este foarte importantă pentru a crește filiala. Iar fiecare organizație sunt interimate până când încep alegerile interne.

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