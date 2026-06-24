Tânăra plătește lunar 430 de euro

Léa locuiește într-o garsonieră de 10 metri pătrați, situată la parterul unui imobil din arondismentul 11 al Parisului. Prețul: 430 de euro pe lună, cu apă caldă inclusă.

În apartament, fiecare colț este folosit la maximum. O mică scară duce către spațiul în care se află patul, iar dedesubt este o mini-canapea care se poate extinde, o comodă și rafturi pentru cărți. Într-un colț, se află cabina de duș, iar alături un frigider și cuptor.

„Raftul de jos este baia mea”, explică Léa, arătând un coș cu creme, „iar cele de deasupra sunt pentru bucătărie”.

Încă din 2020, când s-a mutat acolo, Léa a amenajat spațiul cu mobilier compact și a adăugat elemente personale, precum afișe, fotografii și decorațiuni din lemn.

„Colțul meu preferat este micul living de sub mezzanină. E mic, dar e al meu”, spune ea.

Drumul spre Sorbona, pavat cu sacrificii

Drumul tinerei către Paris nu a fost lipsit de obstacole. După ce a absolvit liceul cu un bacalaureat la profil real, tânăra nu avea o direcție clară, dar a ales să studieze dreptul, considerând că îi va oferi multe oportunități.

Interesul ei pentru dreptul european a luat naștere în al treilea an de licență, ceea ce a determinat-o să aplice pentru un master la mai multe universități, inclusiv la Universitatea Paris-I Panthéon-Sorbonne.

„Am fost acceptată la toate facultățile, dar mama mi-a spus rapid: «Eu și tatăl tău nu ne permitem». A fost frustrant să știu că am fost acceptată la o universitate atât de bună și să nu pot merge”, povestește Léa.

Părinții ei au decis să o sprijine financiar cu câte 400 de euro lunar

Părinții ei, divorțați, au decis totuși să o sprijine financiar cu câte 400 de euro lunar, iar cu ajutorul unei burse modeste și al alocației de locuință (APL), bugetul lunar al Léei a ajuns la 900 de euro.

„Am căutat apartamente din Tours, cu un singur criteriu: să nu coste mai mult de 650 de euro pe lună”, spune ea.

După zece vizionări în doar trei zile, a găsit această garsonieră micuță, dar accesibilă. Cu ajutorul mamei, a mobilat spațiul cu strictul necesar și a început o nouă viață în capitală.

Deși apartamentul este mic, Léa nu a resimțit niciodată că acest lucru i-ar fi limitat viața socială sau profesională.

„Este adevărat că nu pot invita mai mult de una sau două persoane, dar ne vedem afară sau la prieteni”, spune ea.

Chiar și toaleta aflată pe palier nu reprezintă o problemă majoră pentru ea.

„M-am obișnuit. Și oricum, doar eu am cheia”.

Pe parcursul anilor, Léa a fost tentată să caute un spațiu mai mare, dar a ajuns la concluzia că nu merită costul.

„Chiar dacă îmi dublam bugetul, treceam doar de la 10 la 15 metri pătrați”.

Proprietarul respectă regulile de plafonare a chiriilor, așa că, șase ani mai târziu, plătește doar 450 de euro pe lună, ceea ce i-a permis să-și termine studiile fără să fie o povară financiară pentru părinții ei.

Tânăra a fost angajată în 2026 la un cabinet de avocatură

Léa și-a câștigat independența financiară în al doilea an de master, când a început să facă stagii plătite între 600 și 1.500 de euro pe lună. În 2022, s-a înscris la o școală privată pentru a se pregăti pentru examenul de admitere la barou, o investiție de 1.500 de euro, împărțită cu părinții. După un eșec inițial, a reușit să treacă examenul în vara anului 2023.

În aprilie 2026, a fost angajată la un cabinet de avocatură specializat în drept comercial, cu un salariu net inițial de 2.200 de euro pe lună. După ce a depus jurământul în luna iunie, venitul i-a crescut la 3.300 de euro net.

Léa se gândește să se mute într-un apartament

Cu o situație financiară stabilă, acum Léa se gândește să se mute într-un apartament mai mare, alături de partenera ei, care locuiește într-un spațiu de 15 metri pătrați. Amândouă își doresc un apartament de 25-30 de metri pătrați, dar Léa recunoaște că va fi o schimbare majoră.

„Când trăiești în 10 metri pătrați, devii foarte selectiv. De fiecare dată când cumpăr un obiect nou, trebuie să renunț la altul”, explică ea.

Totuși, nu va regreta că lasă în urmă spălătoria comună: „Asta mi-a lipsit cel mai mult în toți acești ani – o mașină de spălat. Să aștepți o oră și jumătate pentru rufe curate a devenit o adevărată activitate de weekend!”.

Până la finalizarea perioadei de probă la noul job, Léa nu se grăbește să încheie contractul de închiriere pentru mica ei garsonieră. Chiar și așa, despărțirea de „căsuța de păpuși” din inima Parisului îi va lăsa un gol în suflet, dar și o mulțumire profundă pentru tot ce a reușit să realizeze acolo.

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