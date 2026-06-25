Prognoza meteo pe zile: Când și unde va fi cel mai cald?

Valul de căldură va avea o evoluție progresivă pe parcursul următoarelor zile, intensificându-se la nivel național:

Vineri (26 iunie): Canicula va lovi cu putere regiunile din vestul și nord-vestul țării.

Canicula va lovi cu putere regiunile din vestul și nord-vestul țării. Sâmbătă (27 iunie): Aerul fierbinte se extinde și în regiunile centrale și sudice.

Aerul fierbinte se extinde și în regiunile centrale și sudice. Duminică (28 iunie): Canicula va pune stăpânire pe absolut toate regiunile țării.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Câmpia de Vest în a doua parte a intervalului. De asemenea, nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni vor fi local nopți tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 14… 25 de grade Celsius la nivel național, potrivit ANM.

Codul galben de caniculă afectează mare parte din țară pe 25 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Cod galben de caniculă pe 25 iunie 2026

Joi, valul de căldură debutează în cea mai mare parte a țării. Regiunile afectate de temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată sunt: Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și sudul și estul Moldovei.

Temperaturi maxime: Între 30 și 35 de grade Celsius, cu valorile de vârf în vest și nord-vest, unde izolat se va înregistra caniculă.

Între 30 și 35 de grade Celsius, cu valorile de vârf în vest și nord-vest, unde izolat se va înregistra caniculă. Impact: Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele ITU va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Valul de caniculă se intensifică pe 26 iunie 2026 și va afecta toate județele României. Sursa foto: ANM.

Cod portocaliu și cod galben în toată România pe 26 iunie 2026

Vineri, valul de căldură se extinde în toate regiunile țării. Va fi cod galben în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania.

Temperaturi maxime: În general între 30 și 34 de grade Celsius.

În general între 30 și 34 de grade Celsius. Impact: Disconfortul termic se menține accentuat, iar indicele ITU va depăși pragul de 80 de unități în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele de deal.

ANM a emis un cod portocaliu pentru 11 județe din vestul, centrul și nord-vestul României, unde se vor înregistra temperaturi extreme și un disconfort termic deosebit de pronunțat.

Județele afectate: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Temperaturi maxime: Se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius , cu cele mai ridicate valori concentrate în Câmpia de Vest.

Se vor situa între , cu cele mai ridicate valori concentrate în Câmpia de Vest. Impact: Disconfortul termic va fi extrem, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși clar pragul critic de 80 de unități.

Recomandările medicilor pentru perioada de caniculă

Pentru a evita problemele de sănătate cauzate de temperaturile extreme, specialiștii recomandă:

Hidratare intensă: Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi (apă, sucuri naturale), fără a aștepta să apară senzația de sete. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr și băuturile alcoolice. Protecție solară: Evitați expunerea directă la soare în intervalul orar 11.00 – 18.00. Dacă trebuie să ieșiți, purtați haine lejere, din fibre naturale, de culori deschise, pălării de soare și ochelari. Aer condiționat: Reglați aparatele de aer condiționat astfel încât temperatura ambientală să fie cu maximum 5 grade Celsius mai mică decât cea de afară, pentru a evita șocurile termice. Atenție la cei vulnerabili: Protejați copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare sau respiratorii), evitând deplasările acestora în orele critice.

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