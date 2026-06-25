Viața lui Petre Claudiu Lețu (46 de ani), din Popești-Leordeni, Ilfov, a fost complet dată peste din cauza unei boli cumplite care îi macină trupul. Dintr-o persoană activă, bărbatul este acum doar o umbră a celui care a muncit în Germania ca infirmier într-un cămin pentru persoane în vârstă. Chinuit de dureri atroce, Petre abia dacă mai poate să meargă, iar puținii pași pe care poate să-i facă doar în baston, chiar și în casă, sunt o aventură. Ca să se elibereze din acest coșmar în care este captiv de vreo doi ani, Petre are nevoie de 10.000 de euro pentru a fi operat la ambele șolduri atinse de coxartroză.

„Am uitat cum e să mergi normal, fără să te doară ceva”

„Am uitat cum e să mergi normal, fără să te doară ceva. De fapt, am uitat cum e să mergi, să faci câțiva pași pe afară, liniștit… Universul meu este doar locuința în care stau cu soția, Rosalinda (47 de ani). Afară ies doar foarte rar, întotdeauna cu soția, și doar sprijinit în baston. Tot cu bastonul merg și prin casă. Pentru mine, mersul a devenit o corvoadă din cauza durerilor și a rigidității articulațiilor… Sufăr enorm de când sunt bolnav. Am făcut atacuri de panică, am devenit anxios, iau pastile pentru a putea să dorm… Trăiesc un coșmar din care pare că nu mai pot să ies.

Medicii mi-au spus că, în stadiul în care sunt, singura mea șansă că să nu ajung în scaunul cu rotile este operația (n.r. – artroplastia). Adică am nevoie de proteze la ambele șolduri pentru că boala este într-un stadiu avansat… Cartilagiile sunt necrozate, sângele nu mai circulă așa cum e normal, iar riscul de a nu mai putea să merg vreodată e uriaș…”, ne-a vorbit Petre despre drama pe care o trăiește.

După eliminarea coasigurării, Petre nu a mai avut cum să se trateze

Povestea lui Petre – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, și-a scris primele file în urmă cu aproximativ doi ani. Tocmai se întorsese din Germania unde lucrase într-un azil, ca îngrijitor de bătrâni. Durerile de șold, genunchi și mai apoi de spate au fost, la început, neluate în seamă. „Puteau fi urmare a muncii depuse în azil”, și-a zis atunci Petre. Din nefericire, simptomele nu erau semne ale oboselii organismului, ci ale unei boli care de regulă, se instalează în organismul persoanelor ce au peste 60 de ani: coxartroza. Chiar și medicii la care a ajuns când starea i s-a agravat s-au mirat când au interpretat investigațiile computerizate ale unui pacient care avea aproape 44 de ani.

Atunci, Petre a devenit pacientul ortopezilor și al terapeuților care lucrează la stat. Situația financiară i-a permis să se trateze doar în baza recomandărilor medicale acoperite de asigurarea soției sale care este angajată legal, ca fizioterapeut. Când însă din sistemul medical din România a dispărut posibilitatea de a fi coasigurat, Petre a întrerupt orice investigație medicală din cauza lipsei banilor. Era prea bolnav ca să mai poată munci, de statutul de pensionar medical nu s-a putut apropia, iar banii familiei, cei 3.000 de lei pe care îi câștigă lunar soția lui, Rosalinda, nu i-ar fi ajuns să se trateze…

Așa, boala a avansat, iar acum singura șansă de vindecare a bărbatului suferind este operația. Cele două proteze de șold, investigațiile și tratamentele de dinainte de intervenția chirurgicală, dar și de după costă cam 10.000 de euro. Bani la care Petre nici nu visează.

„Operația este singura mea șansă”

„Fac un apel de suflet către toți oamenii cu în inimă mare care mi-ar putea fi aproape. Operația este singura mea șansă, așa mi-au spus medicii acum jumătate de an când am întrerupt totul din cauza lipsei banilor. Vă implor să mă ajutați să strâng cei 10.000 de euro necesari intervenției și tratamentelor ulterioare. Fără ajutorul vostru, al oamenilor cu suflet nu voi reuși!

Pentru mine, și o asigurare medicală în valoare de 2.640 de lei care acopră un an este un ajutor uriaș. Poate în baza ei voi putea găsi un spital de stat unde pot fi investigat și operat gratis, în baza asigurării!”, este apelul disperat pe care Petre îl face prin intermediul Fundației Ringier România, către toți aceia care l-ar putea ajuta.

Cei care doresc să îl ajute pe Petre o pot face accesând butoanele de donație de mai jos sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

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