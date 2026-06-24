Apele de cristal, munții care se prăbușesc direct în mare, tavernele pline de atmosferă și prețurile care păreau imposibile în anii trecuți au transformat patru regiuni elene în adevărate hituri ale verii 2026. Dacă ești în căutarea unui concediu care să combine peisajele de revistă, relaxarea totală și un buget incredibil de prietenos, ai ajuns exact unde trebuie.

Insula Lesbos, departe de turismul de masă

Lesbos rămâne una dintre acele insule grecești care au reușit să se strecoare pe sub radarul turismului de masă agresiv. Datorită acestui lucru, vizitatorii pot respira încă aerul autentic al Greciei, fără a fi striviți de mulțimi pe faleze aglomerate.

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Te așteaptă golfuri pitorești, sate tradiționale unde timpul pare să fi stat în loc și plaje ideale pentru deconectare.

Unde te cazezi: Irini Studios în liniștita localitate Anaxos. Proprietatea este poziționată la doar 150 de metri de plaja cu nisip fin și se află în imediata apropiere a magazinelor și tavernelor locale. Dotate cu chicinetă, balcon și Wi-Fi gratuit, aceste studiouri cochete reprezintă baza perfectă pentru a explora secretele din nordul insulei Lesbos.

Kokkino Nero, paradisul ascuns între munte și mare

Deși numele său nu are încă rezonanța unor destinații precum Creta sau Rodos, Kokkino Nero câștigă rapid teren în preferințele turiștilor de pe continent.

Stațiunea se remarcă printr-o atmosferă intimă și prin poziționarea sa geografică spectaculoasă, fiind flancată pe o parte de creste muntoase și pe cealaltă de mare. Este refugiul perfect pentru lungi plimbări pe faleză și seri liniștite la cafenelele locale.

Kokkino Nero, Tesalia, Grecia. Foto: Shutterstock

Unde te cazezi: Hotelul Hlidi. Complet renovat în cursul anului 2025, hotelul este amplasat la doar 50 de metri de plajă, chiar pe promenada principală. Oaspeții beneficiază de piscină proprie, camere confortabile cu balcon sau terasă și, un mare avantaj, servicii în regim All Inclusive. Înconjurat de o vegetație luxuriantă, este opțiunea ideală pentru o vacanță fără nicio grijă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Halkidiki – „Karaibele Greciei” cu ape turcoaz

Regiunea Halkidiki, cu cele trei brațe caracteristice ale sale, nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind renumită pentru culoarea ireală a mării care îi concurează chiar și pe cei mai pretențioși rivali din Caraibe.

Zona pune la dispoziție plaje extrem de late cu nisip fin, orășele vibrante și o infrastructură excelentă pentru familiile cu copii.

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Unde te cazezi: Hotel Medusa în stațiunea Kriopigi. Acest complex de mici dimensiuni este extrem de lăudat de turiști datorită atmosferei sale extrem de calde și primitoare. Hotelul dispune de o piscină cu șezlonguri gratuite, apartamente spațioase dotate cu chicinetă și o localizare excelentă, aproape de plajă și de tavernele unde se servește pește proaspăt.

Riviera Olimpică, sub umbra mistică a zeilor

Vrei să combini măreția munților cu relaxarea la plajă? Riviera Olimpică le oferă pe amândouă în mod ideal. Situat la poalele misticului Munte Olimp, acest colț de coastă se bucură de decenii de o popularitate uriașă.

Plajele mari, restaurantele excelente și faptul că zona servește drept punct strategic de plecare în excursii către cele mai importante situri istorice ale Greciei de Nord fac din această Rivieră o destinație de top.

Muntele Olimp

Unde te cazezi: Olympios Zeus. Acest complex te va cuceri prin arhitectura sa ce imită un sat tradițional grecesc, oferind cazare în bungalow-uri cochete, înconjurate de pini și platani. Oaspeții au acces la o plajă privată cu nisip la doar 250 de metri distanță, piscină și servicii All Inclusive, totul într-un cadru ferit de agitația urbană.

Indiferent de opțiunea aleasă, realitatea acestui sezon estival arată că agențiile de turism au decis să spargă tiparele de preț. Totuși, la un astfel de tarif de sub 440 de euro pentru 8 zile, locurile în avioane și în bungalow-uri sunt limitate, transformând rapid acest last minute într-o cursă contra cronometru pentru prinderea unui loc sub soarele elen.

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