Al Najd – un oraș dedicat agriculturii

Construit pe un sol fertil, orașul va integra agricultura ca element central, alături de cercetare, procesare alimentară și spații rezidențiale.

„Planul nostru este fundamentat pe inovația agricolă și dezvoltarea comunitară, pentru a crea un loc cu adevărat sustenabil și rezilient, care va servi generațiilor viitoare”, a declarat Stefan Behling, șef de studio la Foster + Partners, potrivit unui comunicat emis de compania de arhitectură.

Proiectul se inspiră din tradițiile istorice ale Omanului, unde agricultura a fost mereu o componentă esențială a vieții publice. Planificarea urbană se bazează pe un model cu ferme dreptunghiulare, variind între 10 și 200 de hectare, care se extind eficient în jurul unui nucleu urban compact.

Spațiile agricole vor fi integrate în parcuri, bulevarde și curți, conferind orașului o identitate distinctă.

Prima dezvoltare agricolă fără deșeuri din Oman

Centrul orașului Al Najd va include trasee pietonale umbrite, transport public integrat, clădiri culturale și religioase, unități educaționale și medicale, dar și spații comerciale și de agrement. În plus, orașul va fi conectat strategic la alte centre regionale și ferme pentru a dezvolta sisteme alimentare reziliente și a stimula creșterea economică.

Planul prevede utilizarea culturilor adaptate condițiilor locale, precum palmierii curmali, roșiile cultivate în sere și plante industriale pentru materii prime. Producția va include alimente uscate și congelate, uleiuri, compost și îngrășăminte, deschizând oportunități pentru export și procesare agroalimentară.

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Tehnologiile integrate, cum ar fi rețelele de umbrire pentru filtrarea luminii solare, agrivoltaicele pentru protecția culturilor și generarea de energie, precum și sistemele avansate de gestionare a apei și energiei, vor sprijini sustenabilitatea orașului. Strategia diversificată de utilizare a apei va include surse precum apa subterană, apa de ploaie colectată prin baraje și apa de mare desalinizată.

„Ghidați de peisajul și climatul unic al regiunii, am integrat strategii de sustenabilitate în planul general, care creează conexiuni puternice între oameni, loc și natură”, a declarat Stephanie Tunka, partener la Foster + Partners.

Proiectul „Orașul Agricol Al Najd” va fi primul din Oman care va funcționa pe principiul „zero deșeuri”.

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