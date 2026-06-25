„Comparativ cu anii trecuți, a fost cel mai greu examen”

Mihail Iordache, un tânăr profesor din Câmpina, spune că subiectele de la Evaluarea Națională 2026 la matematică au fost dificile.

„Părerea mea despre examenul de clasa a VIII-a. Eu spun că a fost cu dedicație pentru elevii din București, voi scrie în ultimele rânduri de ce”, a scris profesorul pe Facebook, într-o analiză amplă a subiectelor.

Profesorul afirmă că dificultatea subiectelor a fost resimțită inclusiv din punct de vedere emoțional de către elevii de 14-15 ani, care nu se așteptau la un asemenea nivel de complexitate.

„Din punct de vedere psihologic pentru un copil de 14-15 ani a fost foarte greu. Copiii nu se așteptau niciodată la asemenea nivel”, a explicat acesta.

În opinia sa, testul a fost mai dificil decât cele din anii precedenți, inclusiv pentru elevii foarte bine pregătiți.

„Comparativ cu anii trecuți, a fost cel mai greu examen din punctul meu de vedere, pentru orice obiectiv”, a scris Mihail Iordache.

Acesta apreciază însă faptul că mai multe dintre exercițiile grilă au ieșit din tiparele clasice ale testelor de antrenament și au pus accent pe gândire, nu pe rezolvări repetitive.

Profesor: „La subiectele 4, 5 și 6 trebuia să ai imaginație puțin peste medie”

Mihail Iordache consideră că adevărata diferență s-a făcut la ultimele subiecte ale examenului.

„La subiectele 4, 5 și 6, a-urile au fost simple, dar la b-uri trebuia să ai imaginație puțin peste medie”, a explicat profesorul.

Acesta a remarcat în special exercițiul 4B, pe care îl consideră complet atipic pentru nivelul elevilor de clasa a VIII-a.

„La 4b a fost un exercițiu total atipic, presupun că maxim 0,01% din elevii de clasa a VIII-a l-au făcut până la capăt”, a susținut profesorul.

În ciuda criticilor privind dificultatea examenului, cadrul didactic apreciază direcția în care se îndreaptă subiectele de matematică.

„Totuși, din ce observ, din anul 2024 lucrurile se îndreaptă într-o direcție cât mai corectă pentru examenul la matematică, iar atenția începe să se îndrepte și către algebră mai mult! Poate până în 2030 examenul va fi și mai greu, astfel încât departajarea la vârf să se facă cât mai bine!”, a mai scris acesta.

De ce examenul a fost „dedicat” elevilor din Capitală

În finalul analizei sale, Mihail Iordache explică de ce consideră că examenul a fost „dedicat” elevilor care vizează liceele de elită din Capitală.

„În liceele de top din București, din punctul meu de vedere, concurența este puțin ciudată”, afirmă profesorul.

Acesta oferă exemplul Colegiului Național Sfântul Sava, unde consideră că un examen mai dificil la matematică poate contribui la o departajare mai corectă a candidaților.

„La Sava, de exemplu, la mate-info, înainte, cu examenul simplu, un elev mediu lua 9,70 la matematică și 10,00 la română. Acel elev îi lua locul unui elev foarte bun la matematică, care lua 10 la mate și 9,50 la română”, susține Mihail Iordache.

Profesorul consideră că, în cazul profilurilor reale, matematica ar trebui să aibă o pondere mai mare în calculul mediei de admitere.

„Dacă eu aș fi ministru, aș da legea ca la profil real să se calculeze după ponderea 80% matematică – 20% română, iar la uman să se calculeze ponderea cu 80% română – 20% matematică”, a concluzionat acesta.

Cine este Mihail Iordache

În vârstă de 27 de ani, Mihail Iordache a absolvit Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina și Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București.

Mihail Iordache, profesorul de matematică din Câmpina care îi aduce pe elevi de la nota 3 la nota 9 sau 10 Foto: Facebook/Mihail Iordache

În 2022 și-a deschis centre de pregătire în Câmpina și București, unde lucrează cu aproximativ 200 de elevi. Potrivit informațiilor prezentate de acesta, anul trecut 31 dintre elevii săi au obținut nota 10 la examenul de Bacalaureat.

Profesorul este cunoscut și pentru metodele sale neconvenționale de predare, dar și pentru proiectele sociale dedicate copiilor din medii vulnerabile și elevilor cu sindrom Down.

Mihail Iordache folosește metode moderne pentru a-i ține conectați pe elevi: „La ora 22.00 le dau un test pe WhatsApp. Îi întreb, de exemplu, care este teorema sinusului. În funcție de ordinea în care răspund, le acord niște puncte și atunci când acumulează 50 de puncte, beneficiază de o ședință gratuită”.

Foarte puțini elevi vor lua nota 10

Gabriela Dăneț, profesoară de matematică la Colegiul Național I.L. Caragiale din București, a declarat pentru Libertatea că subiectele au avut un grad de dificultate mediu.

„Exercițiile au vizat, în general, noțiuni de bază, elementare, formule și definiții cunoscute de copii. Dificultățile au apărut la câteva cerințe de geometrie și la problemele care au presupus argumentare și justificare”, a explicat profesoara.

Potrivit acesteia, cele mai multe dificultăți au apărut la exercițiile de geometrie și la subpunctele B ale ultimelor probleme, acolo unde era nevoie de argumentare și justificarea raționamentului matematic.

„B-urile, în general, au un grad de dificultate mai ridicat, ele fac diferența între notele foarte mari”, a precizat Gabriela Dăneț.

„Un copil care s-a pregătit serios trebuia să sară de nota 7. Noi ne așteptăm chiar la note peste 8. Vor exista note de 10, fără îndoială, dar nu cred că vor fi foarte multe. Iar asta din cauza geometriei”, a mai declarat profesoara Gabriela Dăneț.

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