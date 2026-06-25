Rutte: SUA au folosit baze din Italia și România

Mark Rutte a dezvăluit că „500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia” pentru a sprijini operațiunea militară „Epic Fury”, lansată pe 28 februarie împotriva Iranului de către SUA și Israel.

De asemenea, el a menționat că aeroportul din București a redus numărul zborurilor comerciale pentru a permite utilizarea avioanelor de realimentare în cadrul acestei operațiuni, iar între 4.000 și 5.000 de zboruri americane au fost efectuate de pe bazele europene în timpul conflictului.

Oficiali de la Teheran acuză România că a participat la agresiunea asupra Iranului

„Este vorba aici de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU”, a scris Esmail Baghai pe X (fostul Twitter), potrivit sursei citate mai sus.

Oficialul iranian a subliniat că Mark Rutte „a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”.

Baghai a cerut explicații publice din partea acestor state: „Aceste țări, precum și toate celelalte țări europene care au susținut agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor cetățeni și întregii lumi de ce au ales să se facă complici la acest act flagrant de agresiune și la comiterea unor atrocități în masă împotriva populației iraniene”.

Italia neagă acuzațiile aduse de Iran

În replică, Ministerul Apărării din Italia a calificat miercuri declarațiile lui Rutte drept „un mesaj complet înșelător”. Roma a subliniat că a permis Statelor Unite să-și utilizeze bazele doar pentru operarea unor zboruri tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă.

Acest schimb de acuzații vine pe fondul escaladării tensiunilor internaționale, în contextul unei operațiuni militare controversate care au atras critici din partea comunității internaționale.

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