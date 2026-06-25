Cele două cutremure din Venezuela, în numai 39 de secunde

Conform datelor centralizate global și monitorizate inclusiv de Centrul Național de Date al INFP, cele două cutremure din Venezuela s-au succedat cu o rapiditate ieșită din comun:

Primul șoc: Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 , înregistrat la ora locală 18.04.

Un cutremur cu magnitudinea de , înregistrat la ora locală 18.04. Șocul principal (al doilea seism): Produs la doar 39 de secunde distanță, cu o magnitudine și mai mare, de 7,5.

Epicentrele au fost localizate în apropierea localităților San Felipe și Morón, la mică adâncime (10-22 km). Seismologii români arată că tocmai această adâncime extrem de redusă (cutremure de suprafață sau crustale) a fost factorul care a determinat o intensitate distructivă uriașă în epicentru, spre deosebire de cutremurele adânci (cum sunt cele din zona Vrancea), unde energia se disipă pe o suprafață mai mare, dar cu un impact mai atenuat la suprafață. Unda de șoc a traversat frontierele, fiind resimțită puternic în Columbia vecină și în insulele din sudul Mării Caraibelor.

Ce este un „dublet seismic”? Explicația specialiștilor INFP

Pentru publicul din România, conceptul de cutremure care se succed la intervale atât de scurte poate părea neobișnuit. Specialiștii INFP precizează că asistăm la un fenomen cunoscut sub denumirea de „earthquake doublet” (dublet seismic).

Cum explică fizicienii români fenomenul: Venezuela este situată structural pe contactul tectonic dintre Placa Caraibelor și Placa Sud-Americană. Cutremurul principal a fost provocat de o mișcare de tip „strike-slip” (alunecare orizontală). În acest caz, blocurile de rocă se deplasează pe orizontală, unul pe lângă celălalt. Un „dublet seismic” apare atunci când declanșarea primului cutremur modifică atât de violent tensiunile din pământ, încât destabilizează instantaneu un al doilea segment de falie din imediata vecinătate. Practic, primul seism nu a fost o simplă replică, ci o „scânteie” care a activat o a doua bombă tectonică în mai puțin de un minut.

Fizicienii de la INFP atrag atenția că un astfel de comportament al faliilor generează o undă de șoc cumulată, structurile de rezistență ale clădirilor fiind lovite de două mișcări violente consecutive, fără a avea timp să revină la starea de repaus. Acest lucru explică prăbușirea bruscă a zecilor de imobile din Caracas.

Alertă roșie și mii de replici așteptate. Care sunt riscurile?

Sistemul global de alertă PAGER a emis deja cod roșu, existând estimări computerizate că bilanțul victimelor ar putea crește semnificativ în orele următoare. În Caracas, rețelele de electricitate și gaz au fost întrerupte pentru a preveni exploziile, iar metroul și aeroportul internațional au fost închise.

Reprezentanții INFP amintesc că, în urma unui eveniment de o asemenea magnitudine (7,5), procesul de reajustare a scoarței terestre este de lungă durată. Deja s-au înregistrat peste 20 de replici semnificative.

Seismologii avertizează că în regiune vor continua să apară replici timp de câteva săptămâni sau chiar luni. Deși acestea vor scădea treptat în magnitudine, ele reprezintă un pericol imens pentru clădirile care au deja structura de rezistență grav afectată de „dubletul seismic” inițial. Din acest motiv, autoritățile locale au declarat stare de urgență, iar mii de oameni sunt sfătuiți să rămână în spații deschise.

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