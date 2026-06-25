Terasa ParkLake Shopping Center a devenit, seara trecută, locul de întâlnire al vedetelor, influencerilor și creatorilor de conținut, la Unica Urban Party 2026. Dress code-ul „Nostalgia cu parfum de România” a fost reinterpretat în moduri creative, iar invitații au impresionat prin ținutele inspirate din farmecul anilor de altădată.

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Unica Urban Party 2026 a adus nostalgia în prim-plan

Unica Urban Party 2026 a reunit numeroase vedete și influenceri într-un decor special amenajat pe terasa unui mall din Capitală. Evenimentul, devenit deja o tradiție a verii, a avut anul acesta o tematică aparte: „Nostalgia cu parfum de România”, provocând invitații să reinterpreteze stiluri și elemente vestimentare inspirate din trecut, într-o manieră modernă.

Rezultatul a fost unul spectaculos, cu apariții care au îmbinat accente retro, piese statement și detalii inspirate din moda românească de altădată.

Irina Fodor, Romanița Iovan și Ilona Brezoianu au atras toate privirile

Printre cele mai apreciate apariții ale serii s-au numărat Irina Fodor, Romanița Iovan și Ilona Brezoianu, care au respectat tema evenimentului prin ținute atent alese și accesorii inspirate.

Alături de ele au fost prezente și alte nume cunoscute din showbizul românesc, fiecare interpretând în stil propriu conceptul serii.

Vedetele care au răspuns provocării lansate de organizatori

Pe covorul roșu și-au făcut apariția numeroase personalități din televiziune și mediul online.

Ținutele au combinat influențe vintage cu elemente contemporane, iar fiecare apariție a adus o interpretare diferită a temei propuse.

Printre invitații care au participat la Unica Urban Party 2026 s-au numărat numeroase nume cunoscute din showbizul românesc. Romanița Iovan, Lora, Oana Roman, Emily Burghelea, Elwira Petre, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, Elena Gheorghe, dar și Irina Fodor au răspuns provocării lansate de organizatori și au ales ținute inspirate de tema serii, „Nostalgia cu parfum de România”. Fiecare apariție a adus o reinterpretare personală a stilului retro, transformând evenimentul într-o adevărată paradă de modă cu accente românești.

Damian Drăghici a ridicat publicul în picioare

Atmosfera serii a fost întreținută de gazda evenimentului, Radu Ciucă, care a coordonat momentele speciale și a menținut energia invitaților pe tot parcursul petrecerii.

Punctul culminant al evenimentului a fost concertul susținut de Damian Drăghici. Artistul a adus pe scenă ritmuri inspirate din muzica românească și a completat perfect conceptul serii, transformând nostalgia într-o experiență plină de energie.

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