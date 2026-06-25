Libertatea a descoperit că autorizația de construcție pentru casa familiei Grindeanu a fost eliberată într-o singură zi și a fost ridicată de la primărie de Adrian Cionca, membru PSD și dezvoltator imobiliar apropiat familiei Grindeanu. Cionca, împreună cu soția lui Sorin Grindeanu și nepotul lui Marcel Ciolacu au fost asociați în dezvoltarea unui proiect imobiliar. 

Pentru că recepția casei construite de familia Grindeanu la Dumbrăvița nu a fost făcută în termenul prevăzut de lege, Primăria Dumbrăvița i-a aplicat familiei Grindeanu o amendă de 2.000 de lei. 

Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Casa familiei Grindeanu din Timișoara. Foto: insidertm.ro

Casa familiei Grindeanu din Giroc, vândută cu 450.000 de euro

Declarațiile de avere ale lui Sorin Grindeanu, publicate înainte ca acestea să fie secretizate ca urmare a deciziei CCR, arată că liderul PSD a deținut încă din 2007 o casă în comuna Giroc, de la marginea Timișoarei. În anul 2022, Grindeanu a încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru casa din Giroc la prețul de 450.000 de euro. Documentul arată că părțile au convenit ca prețul să fie achitat în două tranșe, din care prima, de 220.000 de euro, până la 31 decembrie 2023. 

Potrivit publicației insidertm.ro, până la finalul anului 2022 promitentul-cumpărător Petru Stanoia a mai achitat 130.000 de euro. Sursa citată arată că, deși a fost achitată suma de 350.000 de euro, promitentul-cumpărător nu a notat în cartea funciară tranzacția, care a fost finalizată, prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare, abia în 1 aprilie 2026. 

Vila familiei Grindeanu, pe locul unei case demolate

După încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare pentru casa din Giroc, Sorin și Mihaela Grindeanu au început demersurile pentru construirea unei case noi, pe un teren de 1.420 de mp în Dumbrăvița. Potrivit actelor de carte funciară, dar și imaginilor de arhivă de pe Google Maps, terenul pe care Sorin Grindeanu își construiește vila a fost ocupat de o casă de 180 de mp din vatra veche a comunei Dumbrăvița. Vechea casă a fost demolată în 2021, înainte ca familia Grindeanu să cumpere terenul.

Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
2011
Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
2014
Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
2022

Insidertm.ro arăta, după începerea lucrărilor, că reședința familiei Grindeanu a fost proiectată de o firmă a grupului Nordis, SC Addicted Evolution SRL (fostă Nordis Arhitectura), iar construcția lucrării i-a fost atribuită firmei SC Stoian Construct SRL. „Nu am contract cu nicio firmă din grupul Nordis sau afiliat acestuia. Am contract cu doi antreprenori generali care se ocupă de toată construcția. Ei, la rândul lor, e posibil să fi încheiat contracte de servicii cu acea firmă”, a declarat Grindeanu pentru G4 Media. 

Autorizația de construire care figurează „La semnat”, eliberată de pe o zi pe alta

Pe site-ul Primăriei Dumbrăvița, autorizația de construire pentru casa familiei Grindeanu (Sp+P+1E, garaj anexă și împrejmuire), figurează „redactată – la semnat”, la fel ca alte autorizații din perioada respectivă. „E semnată de mult timp și ridicată. Doar dacă au omis (n.r. – funcționarii) să schimbe statusul”, a explicat primarul Horia Bugarin. 

Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie

În realitate, autorizația de construire eliberată de Primăria Dumbrăvița pentru Sorin și Mihaela Grindeanu a fost emisă într-o singură zi. Concret, cererea de eliberare a autorizației a fost depusă în 29 mai 2023, iar autorizația a fost emisă o zi mai târziu, în 30 mai 2023.

Autorizația de construire studiată de Libertatea arată că taxa de autorizare în valoare de 4.858 de lei (documentul nu face referire la o taxă de urgență) a fost achitată în 9 mai 2023. Cererea de eliberare a autorizației a fost depusă în 29 mai, emiterea documentului a avut loc în 30 mai, iar documentul a fost ridicat de la Primăria Dumbrăvița de Adrian Cionca, membru PSD și dezvoltator imobiliar apropiat de liderul PSD, în 31 mai 2023. Potrivit documentului, valoarea lucrărilor la casa construită de familia Grindeanu a fost estimată la aproximativ 200.000 de euro (971.638 de lei). 

Adrian Cionca: „Nu-i nici prima, nici ultima autorizație pe care am ridicat-o”

Contactat de Libertatea și întrebat cum a ajuns să ridice autorizația de construire a familiei Grindeanu de la Primăria Dumbrăvița, Adrian Cionca a declarat că „e o chestie de bun simț” în condițiile în care e prieten de familie cu Grindeanu, iar liderul PSD l-a rugat să ridice autorizația de la primărie. 

„Nu-i nici prima, nici ultima autorizație pe care am ridicat-o și probabil voi mai ridica, eu fiind în domeniu și cunoscând businessul de autorizare”, a declarat Adrian Cionca pentru Libertatea. Întrebat dacă a avut nevoie de o procură sau o împuternicire pentru a ridica dosarul de la primărie, Adrian Cionca a lăsat de înțeles că nici nu a fost nevoie de așa ceva pentru că „e foarte cunoscut la nivelul comunei Dumbrăvița”.

„M-am dus acolo, lumea știa relația mea (n.r. – cu Grindeanu), știa cine sunt și normal că mi-au eliberat autorizația. Nu a venit primăria să spună că nu au eliberat-o, nu a venit Grindeanu să spună că nu a primit dosarul de autorizare, ca să zici că e o problemă că i-a eliberat primăria autorizația de construire lui Cionca. Nu cred că este vreo chestie ilegală în România să ridici o autorizație pentru un prieten”, a mai declarat dezvoltatorul imobiliar, care a spus că nu are niciun rol în construirea casei, de care se ocupă firma Stoian Construct.  

„Probabil” a fost plătită taxă de urgență

Întrebat care este termenul mediu de emitere a unei autorizații de construire la Dumbrăvița, primarul Horia Bugarin (USR) a spus că termenul de eliberare a unei autorizații de construire este „plus/minus 30 de zile”. Despre frecvența cazurilor în care autorizațiile sunt eliberate de pe o zi pe alta, primarul Bugarin a spus că „le eliberăm dacă plătesc taxă de urgență”.

Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Primarul Horia Bugarin

Întrebat, de asemenea, dacă în cazul autorizației pentru casa lui Sorin Grindeanu, care a fost emisă de pe o zi pe alta, a fost achitată o taxă de urgență, primarul Bugarin a spus „probabil că da”. „Nu avem o evidență separată, dar eu cred că da (n.r. – a fost achitată taxă de urgență)”, a declarat primarul Horia Bugarin pentru Libertatea. 

Doi arhitecți consultați de Libertatea au declarat că dacă ar fi fost plătită taxă de urgență, aceasta ar fi trebuit să fie menționată în autorizația de construire. Un alt arhitect, care lucrează în Timișoara, a explicat că la Primăria Timișoara, spre exemplu, nu există taxă pentru eliberarea autorizației de construire, dar crede că nu ar trebui menționat, pentru că formularul e pe formatul din lege.

„Poate primăriile care au astfel de taxe menționează”, a declarat arhitectul. Întrebat dacă este posibil ca o autorizație de construire să fie eliberată de pe o zi pe alta, un alt arhitect, care lucrează în Timișoara și comunele periurbane, a declarat: „legea nu interzice să se elibereze într-o zi, dar e improbabil chiar și cu taxa de urgență (care permite eliberarea în cel mult cinci zile)”. 

Fosta candidată PSD la Primăria Dumbrăvița: „Știu persoane care au dorit să plătească taxă de urgență și nu le-a fost încasată”

Contactată pentru un punct de vedere pe tema termenelor de eliberare a autorizațiilor de construire de la Primăria Dumbrăvița, consiliera PSD Alina Sperlea, fostă candidată din partea social-democraților la Primăria Dumbrăvița, a declarat pentru Libertatea: „Termenele de eliberare a unei autorizații ajung să depășească patru, cinci luni, unele chiar și șase luni”. 

„Termenele pentru semnarea proceselor-verbale de recepție sau pentru certificatul de edificare a unei construcții ajung și la șapte-opt luni, ceea ce este strigător la cer”, a mai declarat Sperlea. Fosta candidată PSD a reclamat că „dacă vrei să plătești taxă de urgență nu se încasează”. „De prin 2021 nu se mai eliberează autorizații în regim de urgență”, a declarat consiliera PSD, care a revenit ulterior și a spus că taxa de urgență a fost reintrodusă și e 2.000 de lei pentru persoane fizice.

Întrebată dacă există cazuri de autorizații eliberate de pe o zi pe alta, Sperlea a spus că acest lucru e posibil „pentru cei care fac parte din casa domnului primar”. „Sunt și eu curioasă să văd pe cineva care a plătit taxă de urgență și a primit autorizația de pe o zi pe alta”, a mai declarat Alina Sperlea.

Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Alina Sperlea

„Știu caz care a stat după autorizație un an”

Când i s-a dat exemplul concret al autorizației pentru Sorin Grindeanu, Alina Sperlea a spus că „dacă se eliberează de pe o zi pe alta nu este nimic ilegal”. „Foarte bine că se eliberează. Cu taxă de urgență se eliberează în maximum cinci zile, dar eu știu că s-au eliberat autorizații fără taxă de urgență. Chiar am ridicat problema și în Consiliul Local. Nu fac referire la domnul Grindeanu, era un alt cetățean. Foarte bine. Mă bucur că merge urbanismul atât de repede, dar alții primesc autorizațiile în trei luni, patru luni, șase luni. Știu caz care a stat după autorizație un an”, a mai declarat Alina Sperlea pentru Libertatea.   

Sorin Grindeanu, amendat pentru că nu a făcut recepția la termen

Autorizația de construire eliberată de Primăria Dumbrăvița pentru Sorin și Mihaela Grindeanu în 30 mai 2023 prevede un termen de valabilitate a autorizației de construire de 24 de luni (doi ani) de la data emiterii. „Durata de execuție a lucrărilor este 24 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate”, este specificat în document. 

Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Casa familiei Grindeanu din comuna Dumbrăvița

Potrivit unui răspuns al Primăriei Dumbrăvița pentru Libertatea, în acest caz familia Grindeanu a anunțat în 12 octombrie 2023 că în 16 octombrie 2023 încep lucrările. „În consecință, valabilitatea autorizației de construire a fost menținută până la data de 16.10.2025”, a explicat Primăria Dumbrăvița. 

Conform aceluiași răspuns, în 16.09.2025 (cu o lună înainte de expirarea autorizației de construire), a fost solicitată regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire și „s-a anunțat finalizarea lucrărilor”. 

Potrivit Primăriei Dumbrăvița, la finalizarea lucrărilor, proprietarii noii construcții ar fi trebuit să solicite autorităților efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, lucru care nu s-a întâmplat. Din acest motiv, au explicat reprezentanții primăriei pentru Libertatea, „a fost aplicată sancțiune contravențională pentru neefectuarea recepției în termenele legale”. Amenda, a mai explicat Primăria Dumbrăvița, a fost de 2.000 de lei, iar autorizația de construire nu a fost prelungită. 

Întrebați care este procedura intabulării construcției, care încă nu a fost înscrisă în cartea funciară, reprezentanții Primăriei Dumbrăvița au arătat că „se aplică sancțiunea conform legislației în vigoare și ca măsură se solicită efectuarea recepției la terminarea lucrărilor”. Primăria Dumbrăvița a mai transmis că valoarea finală a lucrărilor „nu poate fi furnizată”, iar taxa de regularizare a fost achitată „conform codului fiscal în vigoare”. Sorin Grindeanu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. 

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