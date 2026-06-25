Tomás Alfonso Torralbo Stanciu va urma dubla specializare în Fizică și Matematică la Universitat Autònoma de Barcelona, unul dintre cele mai competitive programe universitare din Spania.

„Sunt foarte, foarte fericit”, a spus Tomás imediat după aflarea rezultatelor. Băiatul a reușit, împreună cu alți trei studenți, să aibă cea mai mare medie la examenul de admitere la universitate ( 9,80) din regiunea Barcelonei.

Tânărul a explicat că rezultatul reflectă munca intensă din ultimii doi ani de liceu.

„Adevărul este că m-am descurcat mai bine decât mă așteptam”, spune el, subliniind că a studiat constant „între cinci și șase ore în fiecare zi” în perioada examenelor.

La proba de Matematică, considerată cea mai dificilă, a obținut nota 10, iar la Fizică și Catalană a avut rezultate foarte ridicate, 9,5.

„Cred că dacă muncești constant, vei fi bine pregătit pentru examene”, a adăugat el, explicând că succesul său se bazează pe disciplină și consecvență.

Tomás provine dintr-o familie de profesori. Mama sa, Cosmina, este profesoară de engleză la un liceu și este originară din România, iar tatăl său predă istorie. Cei doi s-au cunoscut în România în timpul unui program Erasmus, iar familia s-a stabilit ulterior în Spania.

Povestea sa este adesea comparată cu performanțele mamei, care a obținut, la rândul ei, rezultate de top la examenele de admitere la universitate în România.

„Mama mea a fost și ea cea mai bună studentă la examenele de admitere la universitate din România”, a spus băiatul.

„Ieri, când am aflat, familia glumea, spunând că am imitat-o”, explică Tomás.

Pe lângă performanțele academice, Tomás este un susținător al educației publice, pe care o consideră esențială pentru oportunități egale:

„Învățământul public încă funcționează și permite multor oameni să prospere”, afirmă el.

În afara studiilor, Tomás cântă la chitară, fiind autodidact și pasionat de rock-ul anilor 80 și 90. În viitor, își dorește să urmeze o carieră în cercetare în domeniul fizicii și matematicii.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE), comunitatea românească s-a redus cu 32% între 2012 și 1 ianuarie 2025.

Numărul românilor rezidenți în Spania a scăzut de la aproape 897.203 persoane, nivelul maxim înregistrat, la 609.270 de persoane.



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