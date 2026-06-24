Pe lângă factorul climatic favorabil, succesul elenilor din acest an este întreținut de o mișcare politică extrem de controversată la nivelul Uniunii Europene. Pentru a evita blocajele și cozile de la granițe, autoritățile de la Atena au decis să suspende unilateral aplicarea noilor controale biometrice europene, transformând țara în cea mai atractivă destinație de vacanță de pe continent pentru turiștii din afara Uniunii Europene.

Miliarde de euro din exportul de turism

Datele oficiale centralizate pentru perioada ianuarie – aprilie 2026 arată că veniturile generate de turiștii străini au atins pragul de 2,79 miliarde de euro, înregistrând o creștere spectaculoasă de 36,9% (un plus de 752,9 milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut).

În același timp, sumele cheltuite de cetățenii greci în călătoriile lor în străinătate au crescut mai moderat, cu 14%, ajungând la 1,13 miliarde de euro.

Ca urmare, balanța turistică a țării a înregistrat un surplus net de 1,66 miliarde de euro, un avans uriaș de 58% comparativ cu excedentul de 1,05 miliarde de euro raportat în primele patru luni din 2025.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Explozia traficului terestru: turiștii vin cu mașinile

În ceea ce privește numărul de intrări în țară, numărul total de turiști a crescut cu 27,1%, escaladând de la 4,12 milioane la 5,24 milioane de vizitatori în primele patru luni ale anului 2026.

Analiza mijloacelor de transport folosite scoate la iveală un detaliu extrem de interesant:

Traficul terestru (rutier și feroviar): A înregistrat o creștere masivă, de nu mai puțin de 67,8%, semn că turiștii din țările vecine și din regiunea Balcanilor (inclusiv România) preferă tot mai mult să vină cu mașina personală;

Traficul aerian: A raportat o creștere mult mai moderată, de doar 12,8%.

Într-o perioadă în care marile destinații europene încearcă cu disperare să reducă numărul de vizitatori din cauza aglomerației, Grecia a reușit o performanță dublă. Pe lângă volumul de turiști, elenii au crescut calitatea turismului: cheltuiala medie per călătorie a crescut cu 8,6% de la an la an.

Suspendarea sistemului european EES în Grecia

Marea Britanie rămâne una dintre piețele tradiționale de bază pentru eleni, însă cifrele din debutul anului 2026 au depășit orice prognoză. Numărul turiștilor britanici a crescut cu 51%, în timp ce încasările generate de aceștia au explodat pur și simplu cu 106,9%.

Această evoluție spectaculoasă explică perfect decizia strategică a autorităților elene de a suspenda implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene. După procesul de Brexit, cetățenii britanici sunt considerați resortisanți ai unor țări terțe, fiind obligați să treacă prin proceduri complexe de scanare biometrică la intrarea în spațiul comunitar.

Prin blocarea verificărilor EES pe aeroporturile și la granițele sale, Grecia a eliminat complet riscul de întârzieri, cozi și perturbări logistice, devenind instantaneu destinația ideală și lipsită de stres pentru turiștii din Regatul Unit.

Cum se compară marile piețe în turismul elen

Banii care alimentează economia Greciei vin într-un raport echilibrat din interiorul și din afara granițelor comunitare, deși dinamica sosirilor arată diferențe clare de comportament:

Piața din Uniunea Europeană: Încasările au crescut cu 38,7%, atingând valoarea de 1,37 miliarde de euro, în timp ce numărul de sosiri din statele UE a înregistrat un avans solid de 36,1%.

Încasările au crescut cu 38,7%, atingând valoarea de 1,37 miliarde de euro, în timp ce numărul de sosiri din statele UE a înregistrat un avans solid de 36,1%. Piața non-UE: Veniturile au marcat o creștere de 37,5% (1,34 miliarde de euro), însă volumul de turiști a avansat la jumătate din ritmul european, respectiv cu doar 18,3%.

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Italia și Franța, motoare de creștere pentru turismul grecesc

Printre cele mai importante piețe sursă se numără Italia, care a trimis cu 21,6% mai mulți vizitatori în această primă parte a anului. Mai mult, italienii s-au dovedit extrem de generoși în vacanțe, cheltuielile lor crescând cu un uluitor 57,5%.

În cazul Franței, dinamica este perfect aliniată: atât numărul de sosiri, cât și veniturile realizate din vizitele cetățenilor francezi au raportat o creștere identică de 14,1%.

Numărul de turiști din SUA și Germania a scăzut considerabil

În ciuda optimismului general, oficialii de la Atena privesc cu îngrijorare evoluția a două piețe cheie care au raportat scăderi de ritm, reflectând problemele geopolitice și economice globale de la jumătatea anului 2026.

Numărul turiștilor germani care au ales Grecia a crescut cu 12,4%, atingând cifra de 534.500 de vizitatori. Cu toate acestea, încasările totale de pe această piață au scăzut drastic cu 10,5%, prăbușindu-se la 263 de milioane de euro.

Această discrepanță majoră – mai mulți turiști, dar bani considerabil mai puțini cheltuiți – indică o lipsă acută de încredere a consumatorilor din Germania.

Aceștia sunt afectați direct de temerile geopolitice legate de conflictele din Orientul Mijlociu, dar și de presiunea uriașă asupra bugetelor de familie și de scăderea puterii de cumpărare.

Oficialii eleni monitorizează situația cu atenție, în contextul în care indicatorul NIM Consumer Climate a raportat pentru luna mai 2026 cel mai scăzut nivel de încredere al consumatorului german din 2023 și până în prezent.

O tendință de scădere a fost înregistrată și pe piața din Statele Unite ale Americii. Numărul cetățenilor americani care au aterizat în Grecia în primele patru luni din 2026 a scăzut cu 3,4%, în timp ce cheltuielile totale efectuate de aceștia pe teritoriul elen s-au contractat ușor, cu 0,8%.

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