Michael Carpenter este membru distins al Centrului pentru Eurasia, al Centrului pentru Europa și al Inițiativei pentru Securitate Transatlantică din cadrul Consiliului Atlantic. Anterior, a ocupat funcția de asistent special al președintelui Joe Biden și director principal pentru Europa în cadrul Consiliului Național de Securitate al administrației Biden. În perioada 2021-2024, a fost ambasadorul SUA și reprezentantul permanent al Statelor Unite la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

În cadrul administrației lui Barack Obama, Michael Carpenter a ocupat funcția de asistent adjunct al secretarului Apărării pentru Rusia, Ucraina, Eurasia și controlul armelor convenționale. De asemenea, a lucrat în calitate de consilier special al vicepreședintelui Joe Biden și ca director pentru Rusia în cadrul Consiliului Național de Securitate. Înainte de aceasta, timp de peste nouă ani, Michael Carpenter a fost diplomat de carieră în Departamentul de Stat al SUA. A lucrat în străinătate la ambasadele SUA din Polonia, Slovenia și Barbados, precum și la Washington, DC.

Fostul înalt oficial de la Casa Albă și Pentagon și-a luat licența în relații internaționale la Universitatea Stanford, precum și un masterat și un doctorat în științe politice de la Universitatea Berkeley din California.

„Reintegrarea veteranilor va fi o bombă cu ceas pentru Rusia”

– Libertatea: Este războiul din Ucraina unul nefast pentru Rusia?

– Michael Carpenter: Absolut. Cred că Rusia suferă deja o înfrângere strategică în Ucraina. Și indiferent de evoluția situației de pe câmpul de luptă în lunile următoare, Rusia a pierdut, în esență, acest război. Iată de ce spun asta. Pentru că Rusia a crezut că poate invada și cuceri Ucraina și, practic, să o integreze în lumea rusă. De fapt, prin atacarea Ucrainei, a obținut exact opusul. Putin a asigurat faptul că ucrainenii, pentru cel puțin una sau două generații, dacă nu chiar mai mult, vor vedea Rusia ca pe un agresor și un adversar.

De fapt, probabil că Rusia nu poate spera să obțină controlul deplin asupra celor cinci regiuni din sud-estul Ucrainei pe care ar dori să le controleze. Așadar, din toate punctele de vedere, acesta este un eșec strategic pentru Rusia. Și cu cât acest război se prelungește, cu atât este mai probabil ca poporul rus să conștientizeze această realitate.



– „Când Rusia obosește, vine schimbarea”, a spus președintele Zelenski într-o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin. Oare Rusia obosește cu adevărat?

– Da. Obosește din ce în ce mai mult. Situația devine tot mai tensionată. Rusia pierde resurse în mod masiv, atât umane, cât și materiale. Iar vulnerabilitățile suprapuse ale Rusiei devin tot mai acute.

Permiteți-mi să analizez aceste aspecte. Din punct de vedere militar, așa cum am menționat, Rusia trimite valuri de soldați pe linia frontului. Însă, deoarece frontul este extrem de automatizat și transparent datorită dronelor și vehiculelor terestre fără echipaj, este imposibil ca infanteria sau blindatele să străpungă liniile frontului.

Rusia pierde, după toate estimările, aproximativ 35.000 de oameni pe lună. Ucrainenii au împiedicat Rusia să cucerească teritorii suplimentare. Iar Ucraina o depășește pe Rusia în materie de inovație. Așadar, Rusia nu poate spera, cel puțin în situația actuală, să o depășească pe Ucraina în ceea ce privește capacitățile tehnologice pe câmpul de luptă.

Și deoarece cultura politică a Ucrainei este de tip „de jos în sus” și inovatoare, iar cea a Rusiei este de tip „de sus în jos” și centralizată, Ucraina are avantajul în materie de inovație. Din punct de vedere social, Rusia este, de asemenea, epuizată, deoarece mulți dintre cei mai buni și mai capabili tineri ai săi au părăsit țara. Iar ceea ce a rămas este un grup de veterani care se întorc acasă, grav răniți atât fizic, cât și psihic, care nu au cunoscut decât cruzime în ultimii ani pe linia frontului, atât din cauza desfășurării războiului, cât și din partea propriilor superiori.

Iar reintegrarea lor în societatea rusă va fi o bombă cu ceas pentru Rusia din punct de vedere sociologic. Din punct de vedere economic, Rusia este în declin, deoarece statisticile sale oficiale sunt minciuni. Iar creșterea economică este inexistentă.

Inflația este ridicată. Iar economia civilă a fost aproape complet canibalizată de economia militară. Așadar, din punct de vedere economic, perspectivele sunt destul de sumbre.

În ciuda faptului că prețurile petrolului au crescut în ultimele luni din cauza războiului cu Iranul, Rusia se îndreaptă economic către o fundătură. Iar în ceea ce privește starea de spirit din Rusia, cred că se conturează din ce în ce mai mult conștientizarea faptului că războiul este inutil și că Kremlinul și-a pierdut contactul cu realitatea. Și se observă acest lucru chiar și în declarațiile revelatoare ale unor politicieni ruși oficiali aflați sub influența lui Putin, precum Gennady Zyuganov, care a afirmat public că există riscul unei revoluții în Rusia.

Combinația tuturor acestor factori indică un colaps al regimului rus ce nu este neapărat iminent, deoarece consider că este important să nu permitem ca prejudecățile noastre personale să ne influențeze evaluarea analitică. Dar cred cu adevărat că punctele slabe devin din ce în ce mai evidente cu trecerea timpului, dacă se poate spune așa. Iar acest lucru înseamnă probleme pe termen lung pentru Kremlin.

Michael Carpenter. Foto: Atlantic Council

„Regimul lui Putin va deveni și mai represiv”

– Potrivit unui raport al unei agenții europene de informații, Kremlinul a întărit dramatic măsurile de securitate personală în jurul președintelui Putin. Cât de vulnerabil este Vladimir Putin în comparație cu februarie 2022, când a început invazia Ucrainei?

– Vedem în mass-media informații conform cărora Putin se ascunde din ce în ce mai mult în diverse buncăre din toată Rusia. Și se teme atât de atacurile cu drone ucrainene, cât și, cred eu, de propriul său popor. Putin pare să fi pierdut contactul cu realitatea. Cu siguranță, ceea ce îi spuneau propriile sale servicii secrete despre Ucraina înainte de invazia din februarie 2022 era fals, pentru că, cel mai probabil, îi spuneau că Ucraina se va prăbuși rapid sub greutatea invaziei rusești, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Așadar, au evaluat greșit Ucraina din perspectivă sociologică.

Și cred că Putin continuă să fie deconectat de realitate, nu doar în ceea ce privește Ucraina, ci și în ceea ce privește propriul său popor. Așa că asta creează o vulnerabilitate. Cred că el recunoaște această vulnerabilitate, altfel nu și-ar petrece în mod constant timpul în buncăre din toată țara, dacă e să dăm crezare rapoartelor.

Dar asta înseamnă pur și simplu că regimul va deveni și mai represiv. Și se vede asta în acțiunile sale, prin faptul că le interzice cetățenilor accesul la internetul mobil în orașe precum Moscova și Sankt Petersburg. Este un semn de paranoia și frică.



– Tot în legătură cu Putin, care este, în opinia dumneavoastră, cea mai mare greșeală a sa de până acum?

– Cred că invazia pe scară largă din Ucraina a fost o greșeală strategică uriașă. Aceasta s-a bazat probabil pe informații eronate care susțineau că Ucraina ar ceda mai mult sau mai puțin sub presiunea invaziei și că exista o mică parte a societății ucrainene, naționalistă, care ar fi opus rezistență ocupației ruse, dar că majoritatea populației ar accepta cu bucurie dominația Moscovei. Acest lucru s-a dovedit a fi fals. Și cu fiecare lună care trece, marcată de atrocități, tortură și maltratarea ucrainenilor – știți, nu trebuie decât să menționăm Bucha sau Irpin ca exemple în acest sens, sau bombardarea secției de maternitate din Odesa -, acest gen de acțiuni stimulează acum un sentiment anti-rus al identității ucrainene. Așadar, aceasta a fost cea mai mare greșeală a sa: să creadă că ar putea supune Ucraina așa cum generalul Ermolov a supus Caucazul în secolul al XIX-lea. Sunt vremuri diferite, este un popor diferit, iar Putin a judecat greșit situația.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, în biroul său din Kremlin în timpul unei întâlniri prin videoconferință cu oficiali guvernamentali ruși. Foto: Profimedia

„SUA se retrag din Europa într-un moment în care are loc cel mai mare război terestru de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace”

– Deși războiul Rusiei în Ucraina a arătat limitele puterii Moscovei, președintele rus și-a semnalat de mult timp dorința de a cuceri mai mult teritoriu. Cât de probabil este acest lucru? Există o fereastră de oportunitate pentru Rusia în Europa, ținând cont de contextul geopolitic actual? Ar putea Putin să lanseze și alte atacuri în Europa în următorii ani?

– Cred că Putin vede într-adevăr o oportunitate de a continua escaladarea războiului său din „zona gri” împotriva Europei. Asta și pentru că Statele Unite au semnalat că nu mai sunt dispuse să ofere capacități convenționale de apărare și descurajare. Și, de fapt, retragem o bună parte dintre acestea de sub controlul operațional al NATO. Asta înseamnă că Putin are mai multe oportunități la nivelurile inferioare ale scării de escaladare. În special în zona gri, în cadrul conflictelor neconvenționale.

Așadar, mă aștept pe deplin ca escaladarea pe care am observat-o în ultimii 4-5 ani să continue și în următorii 4-5 ani. Și cred că Europa trebuie să fie pregătită pentru asta. Și nu doar să se concentreze pe reziliență, care este, desigur, importantă. Europa trebuie să aibă și o strategie de descurajare hibridă care să impună costuri Rusiei. Așadar, nu este vorba doar de fortificarea țintelor, ci și de ripostarea prin mijloace asimetrice. Nu neapărat întotdeauna exact în același mod în care Rusia vizează Europa.

Dar trebuie să riposteze dacă speră să pună capăt acestui război neconvențional pe teritoriul european.

– Cum vedeți viitorul relațiilor dintre SUA și Europa? Și cât de probabilă este o reducere masivă a trupelor americane din Europa?

– Cred că vom asista la reduceri suplimentare ale forțelor americane, precum și ale capacităților acestora. Am văzut deja un anunț conform căruia numeroase avioane de vânătoare, precum F-16 și F-15, vor fi retrase din Europa. Așadar, nu există nicio îndoială că va avea loc o diminuare a capacităților americane și a trupelor americane din Europa. Întrebarea este dacă europenii își pot consolida treptat propriile capacități și dacă retragerea SUA va fi suficient de treptată încât să nu-i ofere lui Putin ocazia de a lua în calcul vreun fel de operațiune convențională. Bănuiesc că nu va exista ocazia unei confruntări convenționale cu NATO, deoarece Rusia s-a împotmolit atât de mult în Ucraina și a pierdut atât de multe capacități și trupe proprii.

Dar este un moment periculos, deoarece SUA se retrag într-un clipa în care are loc cel mai mare război terestru din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace. Iar Europa, deși încearcă să recupereze decalajul, va avea nevoie de timp pentru ca industriile europene de apărare să producă echipamentul necesar pentru a fi cu adevărat pregătite în cazul unui atac din partea unui adversar de aceeași anvergură.

– Care ar fi, în opinia dumneavoastră, soluția cea mai potrivită pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar și regimului de la Kremlin, regimului lui Putin?

– Cred că scenariul cel mai potrivit ar fi ca Rusia să se retragă din Ucraina. Nu este țara lor și ar trebui să plece. Acesta este scenariul cel mai potrivit. Dar cred că scenariul cel mai probabil este un armistițiu pe modelul Războiului din Coreea, în care, practic, liniile frontului sunt înghețate și are loc o încetare a focului. Întrebarea pentru Ucraina și pentru susținătorii săi europeni este cum pot profita la maximum de un armistițiu pentru a reînarma Ucraina și a impune o descurajare reală, astfel încât Rusia să nu poată ataca din nou în viitor. Aceasta este, în opinia mea, întrebarea esențială. Răspunsul la această întrebare, în viziunea mea, este aderarea Ucrainei la NATO, dar nu pare că liderii europeni sunt pregătiți pentru asta în acest moment. Nici Statele Unite, de altfel, sub administrația Trump.



– Ce final vedeți pentru Vladimir Putin?

– Este o întrebare foarte dificilă. Cred că acei analiști care sugerează că este puțin probabil să aibă loc o revoluție socială populară în Rusia au dreptate. Și eu consider că acest lucru este puțin probabil. Cea mai probabilă sursă de disensiune la Moscova va fi probabil în rândul elitei. Dar forma pe care o va lua această disensiune și modul în care se va desfășura sunt extrem de greu de prevăzut.

Nu cred că cineva ar fi putut prevedea dinainte revolta lui Prigojin. Când s-a întâmplat, modul în care s-a desfășurat a fost, de asemenea, atât de bizar, încât a fost foarte dificil pentru oricine să prevadă cum se va desfășura. Părerea mea este că vulnerabilitățile cu care se confruntă Rusia – sociale, demografice, economice, militare – creează toate condiții de slăbiciune. Dar este foarte greu de spus cum va fi exploatată această slăbiciune.

„În România nu se discută suficient și nu se face suficient pentru a contracara atacurile hibride ale Rusiei”

– În ultimele 12 luni, incidentele provocate de Rusia s-au înmulțit în România, Moldova și alte țări europene. Ce urmărește de fapt Rusia? Să provoace și mai mult Europa?

– Cred că Rusia vrea să transmită un semnal, în special către unele dintre statele NATO de pe linia frontului, dar și către Moldova, care nu face parte din NATO, că acestea sunt vulnerabile. Și că, în esență, acestea nu ar trebui să „provoace” Rusia, ci ar trebui să caute o formă de compromis. Acesta este mesajul pe care Rusia încearcă să-l transmită. Și cred că atacurile ocazionale cu drone asupra Poloniei, Moldovei și României se încadrează toate în acest tipar.

Atac cu drone în Galați – la aproximativ 16 kilometri în interiorul graniței – soldat cu doi răniți într-o clădire rezidențială. Foto: Profimedia

De exemplu, campania de amplificare masivă de pe rețelele sociale în favoarea lui Călin Georgescu, aceasta a profitat de aceste incidente militare pentru a exploata teama publicului din România față de o escaladare a conflictului cu Rusia, cu scopul de a promova o narațiune conform căreia România ar trebui pur și simplu să caute un compromis cu Rusia, nu să caute confruntarea. Și, evident, aceasta a fost o campanie de comunicare destul de eficientă, pe care Kremlinul a ajutat-o să se amplifice. Și face același lucru și în Moldova.

Este un moment în care Europa trebuie să rămână unită și să contracareze acest mesaj, deoarece, de fapt, Rusia este slabă, așa cum tocmai am arătat, iar NATO, deși trece printr-o încercare extrem de critică, dispune în continuare de capacități cu mult superioare celor ale Rusiei.



– Pe termen scurt și mediu, ar putea România să devină o țintă principală pentru Rusia în ceea ce privește atacurile hibride și convenționale?

– Cred că, pentru moment, atacurile convenționale sunt extrem de improbabile în România și în orice alt stat de primă linie al NATO, deoarece, așa cum am spus, Rusia este împotmolită în Ucraina, este slabă din punct de vedere militar, iar NATO, în ciuda faptului că SUA își retrag forțele, rămâne o alianță extrem de capabilă, dotată cu echipamente militare și arme de ultimă generație, precum și cu capacitatea de a-și mobiliza forțele relativ rapid. Așadar, nu prevăd un atac convențional în viitorul apropiat.

Cred că operațiunile din „zona gri” reprezintă un motiv de îngrijorare mai mare în România, precum și în alte state de pe linia frontului. Și aici este locul unde, personal, dacă aș fi consilier al conducerii României, aș acorda o atenție deosebită: consolidarea rezilienței, dar și colaborarea cu partenerii din UE și NATO pentru a formula o strategie de descurajare a atacurilor hibride, deoarece acesta este un lucru foarte dificil de realizat, dar cred că nu se discută suficient despre cum să facem acest lucru, cum să le refuzăm rușilor spațiul de manevră, cum să contracarăm operațiunile lor neconvenționale și cum să le impunem costuri după ce acestea au loc, astfel încât raportul cost-beneficiu să fie în favoarea NATO și nu a Rusiei. Toate acestea sunt aspecte foarte importante pe care comunitatea de securitate națională a României trebuie să le ia în considerare. Acestea sunt, în opinia mea, problemele critice ale momentului, pe măsură ce Rusia începe să lanseze atacuri într-un mod neconvențional.

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